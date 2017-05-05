数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓

公布内容：中国4月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费

公布时间：5月10日本地时间09:30公布CPI和PPI

5月15日本地时间10:00公布工业等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.1 0.9 0.8-1.8 2.3 37

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 7.6 6.2-7.4 -3.4 36

工业增加值 7.1 7.6 6.5-8.0 6.0 34

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 9.1 9.2 8.7-10.7 10.5 31

社会消费品零售总额 10.6 10.9 9.1-12 10.1 33

注：固定资产投资前值为1-3月数据。

路透综合30余家机构预测中值结果显示，随着食品价格环比跌幅收窄，中国4月CPI增速预计温和上升，PPI涨幅则继续从高点滑落；而融资成本升高、信贷增速放缓，或波及经济增长，预计工业、投资和消费在4月均有不同程度的放慢，经济增长压力开始显现。

“即将公布的4月宏观经济数据可能显示经济增长势头小幅放缓。”瑞银经济学家汪涛等评论称，预计GDP同比增速在一季度见顶，年底面临更大的下行压力。

他们指出，鉴于今年经济增长开局强劲，房地产新开工在此前销售好转的滞后作用下可能会继续改善、未来几个月建设活动有望保持稳健，中美贸易摩擦可能较晚显现、外需好转，维持全年GDP增长6.7%的预测不变，但是GDP同比增速可能逐步小幅下行，预计二季度到四季度的GDP同比增速分别为6.8%、6.7%、6.5%。

麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊也认为，4月多数经济指标会较一季度放缓。经济增势二季度已开始显现放慢迹象，预计下半年还会加速。他指出，这轮复苏主要由3R驱动，即通胀（reflation）、补库存（restocking）和房地产（real estate）。

他预计PPI环比增速可能在4月降至0或负值，补库存方面麦格里的调查显示钢铁市场人气急剧下降，房地产方面，更多中小城市收紧调控，一两个月后官方数据会有体现调控效果。

先行指标显示中国经济企稳的基础并不牢固。中国4月官方制造业和非制造业PMI亦双双呈回落之势，虽均保持在扩张区间，但扩张步伐都明显放缓。4月财新制造业PMI降至七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，财新服务业PMI则降至近一年低位。

**CPI温和回升，PPI续回落**

通胀方面，瑞银称，高频数据显示4月平均食品价格环比跌幅收窄，内需平稳应推动非食品价格环比回升，估计4月CPI同比增速小幅回升至1.1%。另一方面，高频数据显示4月生产者产品平均价格环比回落，其中动力煤价格环比下降、螺纹钢价格环比下跌8-9%，统计局PMI中购进价格指数也明显下行，加之低基数效应逐渐消退，估计4月PPI同比增速放缓至6.5%左右。

招商证券也指出，PPI方面，黑色、有色金属矿采选业回落较多，不过非金属矿物制品业和石油天然气开采业涨幅较为明显，预计环比涨幅略有回落至0.1%，预计未来PPI回落的速度仍将较为缓慢。

“近期价格数据出现分化，水泥价格继续上涨，动力煤价格保持稳定，而其他工业品价格持续下跌，价格信号显示中国经济二季度回落可能性进一步上升；另一方面，4月电厂耗煤量、粗钢产量依然较为稳定，且一季度财政支出力度较大。”招商证券称，综合考虑，预计4月实体经济数据小幅回落可能性较大，其中4月工业增加值同比增长7.0%，1-4月固定资产投资同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长10.5%。

不少分析人士提及金融监管趋严加大经济增长压力。招商证券表示，年内投资需求景气高点已过，金融监管趋严将加重年内经济下滑压力。一方面，流动性环境可能继续恶化，融资成本和资金到位情况都会受到负面影响；另一方面，企业预期也将受到冲击，生产经营或将趋于保守。在此背景下，应更加关注消费和服务业的韧性对经济的稳定作用。

“未来几个季度决策层会继续强化监管；如果未来经济增速放缓幅度明显大于政府预期、或放缓时点早于预期，政府可能会考虑对监管趋紧的政策有所调整。”汪涛指出，“在此之前，融资成本可能上升，整体信贷增速或超预期放缓，进而可能拖累未来的投资活动和经济增长。”(完)