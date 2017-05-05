数据观测：4月中国新增信贷料回落因金融监管趋严 M2增速微升

* 公布内容：4月M2、新增人民币贷款等数据

* 公布时间：无固定时间，最晚约5月15日

--调查结果：

指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 10.8 10.3.-11.8 10.6 12.8 34

新增人民币贷款（亿元） 7,140 5,000-11,500 10,200 5,556 35

人民币贷款余额同比（%） 12.5 12.2-12.6 12.4 14.4 14

--数据要点：

路透综合35家机构预测中值显示，受货币政策边际趋紧、金融监管趋严及季节性因素影响，中国4月新增人民币贷款料回落至7,140亿元；而受基数效应影响，M2增速有望微升至10.8%。

市场机构指出，虽然市场利率上升令企业债发行成本明显增加，使得部分融资需求回归传统信贷，但考虑到当前经济形势下银行会加强信用风险防范，信贷需求上升对信贷拉动的效果将较微弱。

“季节性因素来看，4月的信贷一般较3月少增，2013-2015年平均少增3,400亿元，且地产调控趋严叠加销售回落，居民中长期信贷将回落；货币政策边际趋紧，票据融资仍然疲弱，预计4月新增信贷7,000亿元。”申万宏源报告称。

交通银行金融研究中心认为，考虑到市场利率的上升，监管加强、委外赎回、部分金融机构面临缩表等因素影响，地方政府债的发行不及预期，对于新增对公贷款的“下沉效应”有所减弱。

瑞银证券报告亦指出，金融监管加强导致银行对非银金融机构的贷款缩量，再加上季节性因素，预计整体信贷增长继续放缓。

M2增速方面，交行金融研究中心报告指出，新增贷款回落以及金融去杠杆背景下债券发行规模下降，给当月M2增速带来压力；但因去年同期信贷呈现较大幅度回落，基数效应下今年新增贷款回落对M2增速有正向支撑作用。

“由于货币政策态度短期应该不会发生太大变化，M2增速运行难以呈现较大幅度上下起伏，...预计M2增速稳定在10.5%附近。”报告称。

中国人民银行行长周小川近日表示，未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。（完）