（重发）调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
• 公布项: 中国4月官方制造业PMI
• 公布时间: 4月30日（周日）上午9时
• 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
“制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51之上比较好的扩张水平。
他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信心提振比较明显。具体来说，三方面因素支撑制造业向好，一是国内需求明显有改善，其中有基建拉动作用，也有跟消费相关的制造业需求比较充足的因素；二是海外需求回暖，中国出口从去年四季度开始一直在改善；三是价格因素，工业领域中上游价格回暖比较明显，而这一块制造业相对集中，带动利润改善，促进制造业复苏。
中国经济春意盎然，一季度GDP增速创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
中国银行投资银行与资产管理部丁孟亦乐观认为，PMI至少与上月持平。
“微观层面看，信贷数据延续了一季度向好的状态；宏观数据则保持不错的势头，工业生产、消费、投资数据都还不错；另外，外部需求逐步回升，库存周期也带动经济上升。综合来看，复苏势头并没出现变化。”他称。
中国中共中央政治局周二召开会议表示，中国当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。
不过，刘学智认为，经济短期回暖向好，但中长期增长还没有完全形成。此前，交通银行金融研究中心唐建伟在报告中指出，由于一季度经济回暖仍是依赖加杠杆拉动投资等传统动能的支撑，经济的效率并没有提升反而有所下降，同时结构失衡的问题仍然存在，此时断言进入新增长周期似乎为时过早。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
3月 2月 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4
中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。