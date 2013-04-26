调查：中国4月官方制造业PMI预计略升至51

* 公布项: 中国4月官方制造业PMI

* 公布时间: 5月1日(周三)约9:00

* 路透预估中值: 51.0

* 预估区间: 50.3 ~ 51.4

* 历史数据: 3月--50.9；2月--50.1；1月--50.4；2012年12月--50.6

路透北京4月26日 - 路透综合15家分析机构预估中值显示，4月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略升至51.0，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位，显示经济继续保持复苏势头。

此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落至50.5，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”，不过多位受访分析师表示，从中游行业数据有所改善看，官方PMI可能不会那么负面。

“4月汇丰PMI初值明显低于预期，指向经济下行。不过，从发电量、电力耗煤、挖掘机等数据来看，4月同比增速有所好转，环比仍属正常。”海通证券宏观分析师高远指出，宏观和中观数据的分歧有待弥合，目前更倾向于相信中观数据，认为经济在走平而非汇丰PMI显示的下行。

海通证券预计，4月中国官方制造业PMI为51.3，受季节性因素影响略好于3月。

浙商证券宏观分析师郭磊则预计，剔除季节因素之后4月经济复苏强度一般，但相对于汇丰PMI预览值的敏感反应，倾向于中采的数据会好一些。因汇丰更多反映出口系中小企业，而中采样本更多是基建系大中型企业。从各方面信息来看，目前中游处于缓慢改善之中。他的预估值为50.8。

中国此前公布的一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度中国经济能否回升市场仍存有不同看法。上周路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右，二季度增速或升至8%。

湘财证券宏观策略部副经理罗文波博士指出，从经济波动周期来看，二季度应该处于需求投资旺盛，主动补库存，供销两旺的阶段，现在生产还不错，但需求不旺，微观层面的产品价格疲弱，中下游补库存需求不高，从而压迫生产。该机构对4月官方PMI的预估为51。

此前中共中央政治局会议表示，一季度中国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长。但世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强。在工业生产领域，有效需求不足，企业投资意愿不强，产能过剩结构性矛盾比较突出，企业经营困难的状况没有明显改善。

“经济调整必然是长期的，不可能是V型，而更大可能是L型。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，原因在于中国经济面临老动力衰竭和新动力匮乏的问题，大量的产能过剩需要消化，且在金融领域面临资产负债表性质的调整。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的4月中国官方制造业PMI预估详情:

Forecast 50.9

中金 51.2

国泰君安 51.4

海通证券 51.3

华融证券 50.3

华宝信托 51.0

兴业银行 51.4

招商证券 51.1

野村证券 50.3

北京领先国际

金融资讯 50.6

上海证券 50.5

法兴银行 51.2

渣打银行 50.7

湘财证券 51.0

浙商证券 50.8

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中值 51.0

3月数据 50.9 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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