数据观测：4月中国进出口料保持增长但增速回落 贸易顺差大扩近五成

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
公布内容：中国4月进出口数据
公布时间：5月8日
--调查结果:
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 10.4 5~ 20 16.4 -5.3 32
进口(%) 18 6.1~ 27 20.3 -11.1 32
贸易顺差(亿美元) 355 196 ~ 563 239.2 397.7 29
--数据要点：
路透综合32家机构预测中值结果显示，中国2017年4月进出口均保持高速增长，增速较上月小幅下滑；贸易顺差则大扩近五成。
多家券商报告分析指出，4月欧美企业信心小幅走弱，中国PMI中进口和新出口订单均回落，加之大宗商品价格环比下跌，金属、工业原料的跌幅相对较大，对贸易价格有负面影响，且进口受影响程度大于出口。
“预计4月进出口增速都将有所回落，贸易顺差有所扩大。”招商证券宏观报告称。
报告并指出，近期数据显示美国经济略显疲态，欧日仍然较为强劲，中国进口回升也对亚洲国家有正面影响；而中国工业生产将回落，进口需求也将相对下降。
而交通银行金融研究中心报告则指出，4月外贸出口先导指数和出口经理人指数上升至40.2、43.8点，二季度中国航运景气指数和新兴指数上升至110.64、115.71点，预计4月份出口保持较好的增长势头。此外，4月大宗商品价格综合指数有所回落，当前国内经济回暖对进口需求增强，进口将保持增长状态。
“中国的贸易状况整体改善，进出口将保持增势。”报告称，“4月BDI指数略有下降，但保持在1,100点之上的较高水平，国际市场保持逐渐回暖态势，目前并没有明显受到欧洲黑天鹅事件和贸易保护主义抬头的影响。”
路透综合20家机构的预测中值结果显示，4月中国外汇储备为3.02万亿美元，较上月小幅回升110亿美元。
瑞银中国估计，由于资本外流压力缓解、资本流动管制基调仍偏紧，且考虑汇率和债券价格变动带来的正面估值效应，中国外汇储备4月可能上升250-300亿美元左右。
中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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