调查：中国8月资金预期仍乐观 但信用债调整风险较高

作者 徐永

路透上海8月1日 - 2016年第八期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行8月维持存款基准利率和准备金率不变。中国政府继续推进供给侧改革，下半年经济下行压力未消，高层高度重视风险隐患，但强调宏观和货币政策稳健取向，当前下调存款基准利率和准备金率的概率不高。

全球央行的政策分歧在收窄。美国经济复苏反复波折，美联储加息时机延后；日本央行扩大了ETF等资产购买力度，不过刺激力度小于市场预期，日元继续升值，日本仍面临较高的“直升机撒钱”政策预期；英国经济表现则优于预期，但银行业坏账问题仍困扰整个欧洲，且欧洲央行的宽松力度也在逼近极限，刺激方式可能面临重新评估。

中国仍面临较大的汇率波动和资本流动压力，不过央行流动性投放工具丰富，银行间资金面并不悲观；债券市场的表现则可能分化，利率债收益率经过几个月较大幅度的下行后，继续下行幅度收窄，信用债则可能面临较大调整风险。

调查结果显示，几乎所有参与机构认为，央行8月会维持一年期存款基准利率在1.5%不变；未来三个月，降息预期仍然不高，77家参与机构中，仅有四家机构预期会降息。

另外，预期8月大型存款类机构法定存款准备金率下调的比例比上期降低，不到4%，市场的降准预期也不高；未来三个月的降准预期则走升至38%。

8月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.9830%、2.2994%和2.8911%，分别较7月全月实际均值下跌1个基点(bp)、2个bp和0个bp，7月资金面一度趋紧，不过目前已重回宽松，市场8月资金预期不紧张。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，8月末预测均值较7月底实际值变化幅度在-3到22BP之间。7月债市收益率整体保持下行，但利率债中长端的变动并不大，经过几个月较大幅度下行，8月市场对利率债收益率继续下行幅度预期趋窄；信用债则可能面临调整，低等级信用债收益率预期上涨幅度较大。

参与机构预期中国8月末10年期国债收益率估值为2.77%，较上月末下跌1个BP。

2016年第八期展望调查共有77家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等20家；险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、金融债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)