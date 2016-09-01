调查：中国9月资金成本可能续升 债市波动利率债谨慎看好

作者 徐永

路透上海9月1日 - 2016年第九期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行9月维持存款基准利率和准备金率不变。中国经济下半年下行压力未消，央行货币政策维持稳健，财政收支矛盾有所加剧，财政政策刺激空间受限，中央推进PPP鼓励投资，并引导实体经济融资成本下降，但效果待观察，中国稳定增长的基础并不牢固。

美日欧央行9月均将举行利率会议，但货币政策方向可能再次分化，全球金融市场9月份波动可能加剧。美联储认为上调利率的可能性在增强，美国年内加息预期升温；日本此前扩大财政支出刺激力度，央行并增加ETF购买量，但效果不佳，日本央行可能会在9月货币政策评估后再次扩大量宽；欧洲央行也可能会延长其宽松计划。

中国债市5月份以来收益率连续下行，不过8月下旬以来市场开始调整，进入9月份，美国加息可能性上升、人民币贬值压力、金融监管、以及资金面因素可能会继续形成扰动，但通胀在四季度回升之前可能形成阶段性低点，债市难有单边行情，波动可能加剧，利率债可能出现调整后的小幅走暖行情。

调查结果显示，几乎所有参与机构认为，央行9月会维持一年期存款基准利率在1.5%不变；未来三个月，降息预期仍然不高，77家参与机构中，仅有3家机构预期会降息。

另外，预期9月大型存款类机构法定存款准备金率下调的比例不到2%；未来三个月的降准预期也不足三成。

9月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.0522%、2.3803%和2.8401%，分别较8月全月实际均值高4个基点(bp)、5个bp和3个bp，8月中旬银行间流动性一度趋紧，后在公开市场增加投放后压力缓解，不过市场三季末的资金面预期仍较为谨慎。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，9月末预测均值较8月底实际值变化幅度在-5到5BP之间，上下幅度均不大，债市9月可能难现单边行情，利率债经过调整后可能出现相对有利行情。

参与机构预期中国9月末10年期国债收益率估值为2.73%，较上月末下跌1个BP。

2016年第九期展望调查共有77家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等20家；险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)