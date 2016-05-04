数据观测：中国4月新增贷款料回落至9000亿 M2增速同比略升

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透北京5月4日 -
--调查结果:
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量（M2）同比（%） 13.5 12.9-14.3 13.4 10.1 34
新增人民币贷款（亿元） 9,000 6,000-13,800 13,700 7,079 33
人民币贷款余额同比% 14.8 14.0-15.0 14.7 14.1 18
--数据要点：
路透调查的33家机构预测中值显示，中国4月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月的13,700亿降逾三成，但高于去年同期7,000亿元的水平。市场机构认为，季节性因素是4月新增贷款回落的主要原因。
瑞银证券报告称，去年一季度信贷投放步伐通常较为强劲，今年也不例外，预计今年一季度后银行放贷会逐步回归正常，4月新增人民币贷款8,000亿元。
中金公司报告则指出，4月住户部门房贷需求以及地产和基建带动企业中长期贷款需求应依然强劲，而银行在一季度宏观审慎考核后或有空间适当扩大投放。
34家机构预测中值显示，4月M2同比增速预计为13.5%，略高于上月的13.4%。机构认为，因去年同期基数较低，本月同比增速会小幅上升。
中金公司报告认为，4月货币供应较有节制，预计M2增速环比回落，但因去年同期M2增速为历史最低，4月同比仍可望增长13.8%。
汤森路透中国固定收益市场展望2016年第五期调查结果显示，中国央行5月将维持基准利率和准备金率不变，央行今年货币政策宽松力度可能不及预期。
央行周二称，从5月起，将于每月月初对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款（PSL），用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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