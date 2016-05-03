调查：中国5月资金面预期谨慎 但债市调整情绪缓和走势趋乐观

路透上海5月3日（作者 徐永） - 2016年第五期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行5月将维持基准利率和准备金率不变。中国央行货币政策宽松力度今年可能不及预期，展望机构对5月资金面预期较为谨慎，不过对债市的调整情绪明显缓和。

中国投资、出口增速回升显示经济小周期企稳，物价有上行压力，商品市场暴涨，金融市场动荡，对债市继续形成调整压力；然复苏基础并不牢固，中国仍面临去债务杠杆、去产能的结构性矛盾。

经过一个月较大幅度的调整后，营改增因素对资金面和债市的负面影响也有望减弱，5月债市预期整体走向乐观，债券收益率多预期下行，信用债修复幅度可能较大，10年国债则有滞后调整压力。

国际方面，欧元区虽然仍面临通缩压力，欧洲央行量化宽松工具还有可能将购买资产扩大到公司债，但其今年一季度经济增速超过英国和美国，成为发达经济体经济增长的一抹亮色；日美央行均维持了现有货币政策利率水平和宽松力度，不过日本央行一年之内第四次延迟了通胀目标达成的时间表。

国际机构包括欧洲央行、IMF、国际清算银行等，今年以来十分关注新兴市场经济疲弱问题的溢出效应，相继发布专题报告，提示新兴市场波动可能给发达经济带来风险，然溢出效应具有双向特征，中国金融市场股债汇资产也需关注这种溢出影响。

调查结果显示，99%的参与机构认为，央行5月会维持一年期存款基准利率在1.5%；未来三个月预期一年期存款基准利率维持不变的比例，也高达96%，市场几乎没有降息预期。

另外，预期5月大型存款类机构法定存款准备金率不变的比例仍超过七成；不过未来三个月，降准预期接近七成，中期仍有降准预期。

展望结果并显示，5月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.0433%、2.4036%和2.9018%，分别较4月全月实际均值上涨5个基点(bp)、6个bp和4个bp，资金面预期全面谨慎。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，5月末预测均值较4月底实际值变化幅度在-18到6BP之间，债市情绪趋向乐观，不过10年国债有滞后调整压力。

参与机构预期中国5月末10年期国债收益率估值为2.95%，较上月末上涨6个BP。

2016年第五期展望调查共有75家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)