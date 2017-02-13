独家：中国大型开发商今年计划扩大投资买地--路透调查

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月13日 - 接受路透调查的中国房地产开发商多数计划在2017年扩大土地投资，无畏土地价格创纪录新高以及政府紧缩措施，寻求扩大其市场份额。
10家接受电话及讯息访问的公司已占中国前20大开发商的半数，他们的合计年度营收接近3,000亿美元，主要集中在住宅。
八家业者表示，他们预算增加的幅度介于10-50%，其他两家则称支出将维持在2016年水准。受访的公司官员都要求匿名，主因进入公司季度财报发布前的缄默期。
深圳的房价之高在中国名列前茅。一家深圳开发商高层表示，由于政策紧缩，房屋销售可能不会像2016年那样火爆，但是这是他们扩大购买土地的好时机，因为去年多数楼房库存已经卖出。
他并指出，开发商需要维持成长动能，因此需要持续积极买进。今年房地产市场的主旋律是土地投资。
在主要城市，对土地的竞争愈发激烈，这不仅给试图遏制房价飙涨的政府带来挑战，亦给地产公司的利润率带来压力，因为一些城市对房价设定了上限。
计划在今年将土地投资额进一步提高50%的一家地产开发商称，他们正尽力弥补前两年购地不足的缺憾。
还有两家受访的地产商表示希望将投资维持在2016年的水平，他们还认为土地价格已经过高了。
中国万科1月的销售额同比增加88%，公司表示上个月总计买进19个新项目地块，其中两处位于北京。
如果中国房价继续上涨，那么这些地产商大举买地的策略将会是正确之举。
“恒大集团在2013-15年间通过招标/并购积极购入土地，这一行动已被证明是成功的，因为土地价格已经大幅升值，并且土地市场的竞争目前也变得更激烈。”花旗分析师Oscar Choi在本月稍早的报告中指出。
野村首席中国经济学家赵扬认为，如果地方政府仍然降低土地供应量，那么地价将继续上涨，然而一旦货币政策开始收紧，那些投资过大的地产商就将面临（流动性）问题。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 屈桂娟/白云)
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