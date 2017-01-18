调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险

路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。

预估数字显示，经济仅会较2016年预估成长率6.7%略为放缓，但将会是中国经济成长率连续第七年下滑，此刻中国正试图控制过量的债务及越来越不具生产效益的投资，在此同时提振消费部门。

6.5%的成长率预估与10月调查结果相同。

中国经济在去年底升温，受到政府支出增加及创纪录的银行放款支撑，预料将可达成政府的成长6.5-7%的目标。

根据一项路透调查，分析师多预期，2016年第四季中国经济可能是稳步成长6.7%，和前三季成长率相同。

中国将在周五公布第四季及2016年国内生产总值(GDP)数据。

但中国政府加大支出的决定可能造成高昂代价，因决策者今年要忙于解决债务爆增所带来的金融风险。

政策消息人士称，中国将把今年经济成长率目标下调到6.5%左右，深化政策路线的转变，从支持增长转为推进改革，以遏制债务和房屋市场风险。

路透对57位分析师的调查显示，2018年的中国经济增长率可能进一步下调到6.2%。资产管理巨头PIMCO的全球新兴市场分析师Gene Frieda在本周的报告中指出，中国债务/GDP的比率料在今年突破285%。

从季度的同比成长率来看，中国2017年第一季GDP增速料放缓至6.6%，第二季和第三季预计放缓到6.5%，到第四季估计减慢到6.4%。

分析师还预期2017年和2018年的通胀率平均为2.2%，略高于2016年估测的2%。尽管生产者物价在2016年末大幅上升，但疲弱需求料大致压制消费者物价。

**政策前景**

调查显示，随着经济企稳，经济学家已不再预测政府将进一步宽松货币政策，因这可能推动债务水平攀升并刺激投机活动，而且政策重点已经转向支撑人民币汇率。

在美国升息预期提振美元走高之际，若中国调降利率，可能给人民币带来更多贬值压力。

2016年人民币兑美元下跌6.6%，路透一项针对外汇策略师进行的调查显示，今年人民币汇率预计会下滑逾4%。

中国央行一直通过消耗外汇储备和收紧资金流出的方式，来抑制人民币的下滑和资本的外流。

2016年底中国的外汇储备降到了约3万亿美元，自2014年中以来下降了近1万亿美元。另一方面12月中国对外投资下降了近40%。

路透调查显示，分析师认为中国央行将把4.35%的基准利率维持到至少2018年第二季，因政策制定者宣称货币政策将保持中性。

而根据10月时路透的一项调查，分析师预测2017年第四季央行将降息25个基点，因经济活动保持强劲，而房市和大宗商品发生泡沫的风险已增大。

该项调查还预测，中国央行将在今年第三季下调存款准备金率50个基点至16.50%。

而到2018年第二季可能进一步降至16%。

10月份的调查中分析师曾预测今年第一季将调降准备金率50个基点。(完)