调查：中国今年GDP增速料降至6.6%明年续放缓 一季度或下调存准率

路透北京10月17日 - 路透综合近60家机构预测中值结果显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%，而明年预计进一步下降至6.5%，今明两年CPI涨幅将较温和，保持在2%。

受访机构预计，中国法定存款准备金率将在2017年一季度下调50个基点至16.5%；而基准贷款利率可能在明年四季度下调25个基点至4.10%，基准存款利率将维持不变。

“对经济增速产生下行压力最大的因素是去产能，其会直接影响工业领域和投资领域的增长。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，未来去产能进程将加速，缓解资源能源行业产能压力要持续几年时间。

他并表示，目前全球市场需求较弱，经济复苏步伐在放缓。除美国之外的其余发达国家均面临较多问题，如欧洲的结构性问题和英国脱欧的负面影响；新兴市场也面临低增速状态，这可能拖累中国的外贸出口水平。

同时，房地产投资领域也会对经济产生拖累，房地产市场的投资增速明年可能较低，甚至低于今年；而房地产调控可能延续目前态势，也给中国经济增长带来负面影响。

“朝前看，经济走势和政策基调可能将再次取决于房地产活动如何演进和调整。”瑞银首席经济学家汪涛等在报告中称，预计短期内房地产销售可能会继续增长，投资和建设量可能会在短期内尚不会明显减速，在这种情况下，决策层可能无需再大幅加码财政支持的力度，维持今年全年GDP增长6.6%的预测不变。

但瑞银指出，随着房地产对经济的拉动力度减弱，明年GDP增速可能放缓至6.3%。

此次路透调查结果略优于7月，当时对今明两年的GDP预估分别为6.5%和6.3%。分析师预计，今年四季度经济增长6.6%，而明年四个季度增速料分别为6.5%、6.5%、6.4%和6.4%。

世界贸易组织(WTO)上月底称，全球商品贸易总额今年料仅增长1.7%，此次预估大大低于WTO今年4月份时预估的增长2.8%，是对中国及巴西经济放缓以及美国进口下降的反映。

中国2016年经济增长预期目标为6.5%-7.0%，居民消费价格涨幅控制目标为3%左右。总理李克强日前表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期。中国的债务风险总体是可控的，问题主要是债务结构不太均衡；房地产市场方面，正在强化地方政府的主体责任。

货币政策方面，受访分析师预计，中国央行将于2017年一季度下调银行存款准备金率50个基点，2017年四季度下调基准贷款利率25个基点。

“从货币政策的绝对值来看，特别是从整个经济来看，还有下调空间。”刘学智称，如果经济下行压力进一步加大，不排除一到两次降准降息的可能性。

中国央行最近一次降息是在去年10月24日，将一年期基准贷款利率下调至4.35%；最近一次降准是在今年3月1日，当时将法定存款准备金率普降0.5个百分点至17%。之后央行一直按兵不动，只是在8、9月份相继重启14天期和28天期逆回购操作，平缓市场流动性。（完）