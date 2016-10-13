交银中国财富景气指数下降 不动产刚需和多套房家庭投资意愿分化

路透北京10月13日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS) (3328.HK)周四发布的最新交银中国财富景气指数有所下降，小康家庭对未来财务状况的预期并不乐观；同时，不动产投资意愿指数下降，刚需家庭和多套房家庭对未来不动产投资意愿出现明显分化。

交通银行金融研究中心报告指出，9月交银中国财富景气指数在连续三期上涨之后，下滑2个百分点至135点；三项一级指标均有小幅下滑，其中经济景气指数下滑1个百分点，收入增长指数下滑4个百分点，投资意愿指数下滑2个百分点。

“近来全国房地产市场成交活跃，大量资金涌入房地产市场，而股市回暖资金不足，使得小康家庭对未来财务状况的预期并不乐观。尤其是对家庭未来收入的预期降低了7个百分点，导致了本期财务状况指数的回落。”报告显示。

在对小康家庭流动资产投资的调查中，在投资收益下滑情况下，小康家庭对流动资产投资意愿仍保持稳定。投资意愿排名靠前的产品分别是银行理财产品、债券和P2P网贷。

但调查显示，小康家庭对外汇投资意愿本期跌幅较大，投资意愿从上期的34%跌至28%。从持有率来看，股票、银行理财和基金仍然是小康家庭持有比例最高、投资金额最多的产品种类。

在不动产投资方面，持续的局部楼市高烧和各地陆续重启的限购限贷政策使小康家庭不动产投资意愿指数和不动产投资行为指数都有所下滑，预期不动产投资意愿指数下滑3个百分点。核心城市当前和未来的不动产投资意愿均有下滑；非核心城市家庭对当前不动产投资热情减弱，但未来入市意愿仍有上涨，因此不动产投资意愿总体保持平稳。

其中，首次置业、改善型住房和多套房家庭对当前的不动产投资意愿走势较为平稳。刚需家庭和多套房家庭对未来不动产投资意愿出现明显分化，表现为刚需家庭未来入市意愿大幅上涨，多套房家庭未来入市意愿明显下降。

由于中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。最新受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）