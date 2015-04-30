调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至81.3%

图为上海一家券商机构内的股民们在查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海4月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比上升。尽管近期许多个股估值相当高，潜存风险加大，但外围资金源源不断涌入股市，A股居高不下，基金经理持谨慎乐观态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的79.4%升至81.3%；债券建议配比则降至8.3%，上月为10.8%；而现金建议配比则由上月的9.9%升至10.5%。

“指数越往上涨，风险在积聚。不过市场上资金确实多，而且容易形成财富效应，股市短期难深调。”华南一基金经理表示。

不少基金经理认为，未来股市的机会主要来自政策面，例如央行货币政策是否继续松动、政府对股市态度是否发生变化、政府是否会出台刺激经济政策等。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为4,578.6点，高于上月调查时的3,635.7点，稍高于目前股指位置。基金经理对后市判断均显乐观，有四位分析师看高至4,800点以上。

沪综指.SSEC周四早盘收报4,472.363点，跌0.1%。截止早盘收市，沪综指4月累计涨约19.3%。

**金融及机械等低估值板块建议配比上升**

本月调查中，持续火热的电子技术板块的平均建议配比有所回调，而金融服务及机械等低估值板块的建议配比上升。

上海一基金经理指出，目前低估值板块受到市场青睐，资金将进一步寻找价值洼地。从当前指数位置和市场风格分化情况来看，趋于均衡配置是较为可行的策略。

代表新经济的电子技术板块本月的平均建议配比为18.8%，上月曾至九个月高点19.1%；金融服务板块本月建议配比为18.1%，上月为16.3%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 90 80 80 80 80 80 70 81.3

债券 5 0 15 20 6 10 0 10 8.3

现金 5 10 5 0 14 10 20 20 10.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5

债券 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1

现金 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 0 0 0 - 0 -

债券 0 0 0 0 0 0 0 +

现金 0 0 0 0 0 + 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 4,000-5,000 4,500-4,800 4,500 4,800 4,500 4,000-4,200 5,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 5 0 5 5 10 10 10

消费 5 15 35 15 10 30 10 20

电子技术 50 15 10 15 35 10 5 10

金融服务 10 20 30 15 10 20 20 20

金属及产品 0 10 0 5 10 5 0 10

房地产 5 15 0 5 10 10 10 10

交通及基础设施 0 5 25 15 0 5 0 0

能源 5 5 0 5 0 0 15 10

机械 15 10 0 15 10 10 15 10

其他: 5 0 0 5 10 0 15 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2

消费 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2

电子技术 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9

金融服务 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8

金属 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3

房地产 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3

交通及基建 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3

能源 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9

机械 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2

其它 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5 6.6 5.6 6.2 6.8 (完)

(审校 张喜良)

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