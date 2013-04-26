调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至五个月新低80.3%

资料图片：3月26日，在安徽合肥一家券商的交易大厅内，一名投资者坐在股票信息显示屏前喝水。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比降至五个月新低80.3%

* 观望气氛难改，冀望经济复苏带来大盘反弹机会

* 周期类板块平均建议配置比例下降

作者 林琦

路透上海4月26日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至80.3%，创五个月新低，上月为80.4%。中国一季度宏观经济增长弱于预期，企业盈利复苏缓慢，及国内新股发行近期可能重启的担忧，均令基金经理对未来持谨慎观望态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月债券建议配比升至6.4%，上月为5.8%；而现金建议配比降至13.4%，上月为13.9%。

“5月份市场最大风险在于IPO的重启，以及债市黑幕的调查，将导致短期资金利率的上升。”上海一位基金经理指出。

中国证监会今年初发起的拟上市公司财务专项检查已结束中介机构自查，证监会正对部分公司进行抽查。业内普遍预计，在该轮检查结束后，国内A股首次公开发行(IPO)可能会在年中重启。而中国相关部门近期发起对银行间市场代持养券行业的调查，令债市进入去杠杆化过程。

而大多基金经理将近阶段股市反弹的动力落在二季度经济形势上。上海另一位基金经理直切主题，“股市最大机会来自二季度经济回升。”

4月中公布的中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。稍后汇丰公布的中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，暗示二季度经济可能继续放缓。

以谨慎为主导的投资风格下，本次调查中有六位基金经理预计在下个月维持各项资产配置比例不变，其余两位均调低股票配置比例。

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,317点，较上月调查时的2,342点继续下滑，但该预测值较目前位置高出不少。四位基金经理认为三个月后股指会在目前位置左右，但有两位基金经理坚持认为大盘短期内或会创年内新高，分别看高至2,500点和2,550点。

沪综指.SSEC周五午盘报2,189.9点，跌0.43%；今年来沪综指最高曾至2,444.804点。

**周期板块配置下降**

在行业板块方面，由于中国经济增速放缓，金属、能源、机械、汽车等周期类板块的平均建议配置比例均有所下降，而防御类板块，例如消费、电子技术等的建议配置比例居高不下，电子技术板块的配置比例更是创下2010年5月以来的新高。

由于投资者担忧全球经济减速或会影响大宗商品需求，近期国际铜铝等金属价格及原油价格大幅跳水，本期调查中金属板块成为重灾区，其平均建议配置比例由上月的4.5%下降至2.6%；能源板块的配置比例由上月的6.6%降至5.4%。

消费类板块的平均建议配置比例则连续三个月稳定在20%以上。本月为20.1%，上月为21.4%。而电子技术板块的建议配置比例由上月的9.9%大幅提高至12.4%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 65 87 75 85 80 80 90 80 80.3

债券 0 10 5 0 15 6 0 15 6.4

现金 35 3 20 15 5 14 10 5 13.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9

债券 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2

现金 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 - 0 0 0 0 0 -

债券 0 - 0 0 0 0 0 0

现金 0 + 0 0 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,100 2,500 2,200-2,300 2,200 2,550 2,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 10 10 0 0 6 5 5

消费 20 15 20 0 40 16 20 30

电子技术 20 10 10 20 15 4 10 10

金融服务 5 20 20 30 0 16 20 15

金属及产品 0 5 5 0 0 6 5 0

房地产 30 15 5 10 5 16 15 5

交通及基础设施 0 5 10 0 10 10 5 5

能源 0 5 0 15 5 8 10 0

机械 0 10 0 25 5 12 10 15

其他: 20 5 20 0 20 6 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3

消费 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0

电子技术 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4

金融服务 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0

金属 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9

房地产 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9

交通及基建 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1

能源 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9

机械 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4

其它 10.8 7.0 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0

(审校 张喜良)

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