调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比小升

* 未来三个月股票建议配比小升

* 债券建议配比创三年多新低

* 资金面紧张，基金经理捂紧钱袋

* 机械类股的平均建议配比创新高

作者 林琦

路透上海12月31日 -路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小升；债券建议配比继续下降，并创下三年多来新低。近期资金面趋紧，流动性担忧已成业内共识，减持债券并保留现金成为大多基金经理首选，不过部分基金经理亦有意逢低增持股票，为明年行情布局。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为83.8%，上月为82.8%；债券建议配比由上月的4%进一步降至2.6%，此前低点为2010年10月的2.4%；而现金建议配比则由上月的13.2%升至13.6%。

“未来的风险仍在于市场利率中枢的高企，”上海一位基金经理指出，目前市场利率的高企并非简单的流动性问题，反映的是更深层次的结构问题，预计利率较长时期维持高位，对A股整体偏负面。

几乎所有参与调查的基金经理将流动性趋紧作为近阶段股市和债市最大的风险，有些基金经理还认为，下月A股新股发行将重启，会加剧股市资金面的紧张。

不过少数基金经理仍认为，在近阶段A股整体低迷之际，可选择性地购入部分股票。上海另一基金经理表示，“现在可以加仓了，有些股票太便宜了。等流动性缓和了，估值总会回升的。”

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,192.9点，较上月调查时的2,256.5点有所下降，该预测值较目前位置高近4%。有六位基金经理认为沪综指将冲至2,200点或以上，另外一位基金经理持中性观点，认为三个月后股指仍会在目前位置2,100点附近。

沪综指.SSEC周二早盘收报2,115.788点，涨0.87%。截止早盘收市，今年沪综指累计下跌约6.8%。

**机械类股建议配比创新高**

在行业板块方面，估值偏高的电子技术类股票平均建议配比有所下调，估计这与新股即将重启，创业板股票估值近日整体下移有关。而在低估值的周期股中，机械类股的平均建议配比明显上涨，金融服务及汽车等略有下调，但仍维持在高位。

机械类股本月的平均建议配置比例为14.5%，上月为12.3%，并创下自2007年6月开始调查以来的新高。金融服务板块和汽车板块的平均建议配比分别为15.0%和5.8%，上月分别为15.9%和6.6%。

华南一位基金经理则建议，“基本面仍然较好、经过一定幅度调整的成长股到了布局的良好时机。”（完）

(审校 张喜良)

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