调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比创17个月新低

* 未来三个月股票建议配比下降，创17个月新低

* 宏观经济及IPO扩容双重担忧，吓退基金经理

* 低估值股受关注

作者 林琦

路透上海4月30日 -路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比明显下降，创下17个月来新低。中国宏观经济减速令人犹豫不定，而近期A股新股扩容担忧更是令流动性预期吃紧，不少基金经理暂时降低股票持仓，静待各种利空因素更加明朗一些。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为77.5%，上月为81.3%，并创下2012年11月（76.6%)以来的新低；债券建议配比由上月的3.9%上升至5.1%，而现金建议配比则上升得更为明显，由上月的14.9%增至17.4%。

“股市短期最大的风险是IPO带来的股票供给压力。”上海一位基金经理表示，不过股价若跌多了，说不定亦会产生不错的投资机会。

另一位基金经理指出，除了新股发行节奏外，中国央行货币政策走向、既有政策在二季度的执行力度以及美国量化宽松政策的变化都是值得关注的方向。

中国A股首次公开发行（IPO）及上市1月重启，在首批48家公司1月和2月集中发行并上市后，因新股发行制度修订及年报审计，新股发行一直暂停。不过证监会发审会在暂停一年半后，将于周三重启；且156家公司近期集中刊登预披露材料，这都让市场担忧大规模新股发行即将来临。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,078.6点，与上月调查时的2,071.4点相差不多，但较目前位置高出近3%。有四位基金经理认为股指将达到2,100点或以上，与上月相同。

沪综指.SSEC周二收报2,020.341点，涨0.84%，结束此前四连跌，但成交量依然低迷。

**低估值股受关注**

在行业板块方面，低估值的机械、汽车和房地产板块的平均建议配比有所上升，而金属板块的平均建议配比下降。在近期上市公司财报密集公布期，业绩成为基金经理考虑股票投资价值的最新变量因素。

机械和汽车本月的平均建议配比分别为16%和5.6%，上月分别为15%和4.3%；金属板块的平均建议配比则由上月的6.3%下降至2.5%。

上海一位基金经理指出，随着未来新股发行及上市的恢复，小市值股票供给增多，短期估值会下降；那样具成长性、估值较低的股票就有估值修复的机会。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 70 50 80 80 80 90 85 77.5

债券 0 0 20 15 0 6 0 0 5.1

现金 15 30 30 5 20 14 10 15 17.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3

83.5 83.7 80.3

债券 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4

现金 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 0 - 0 0 0 0

债券 0 0 - + 0 0 0 0

现金 0 0 + 0 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,000 2,200 1,950 2,000 2,100 2,100 2,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 5 0 5 5 10 10 10

消费 30 25 36 30 25 18 35 0

电子技术 20 15 36 15 10 10 30 20

金融服务 30 10 0 0 25 13 0 40

金属及产品 10 0 0 0 5 5 0 0

房地产 10 8 10 0 10 5 5 10

交通及基础设施 0 17 0 0 5 8 0 0

能源 0 0 0 0 0 10 0 0

机械 0 10 18 45 5 15 15 20

其他: 0 10 0 5 10 6 5 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4

消费 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0

电子技术 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9

金融服务 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8

金属 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6

房地产 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6

11.0 10.0 11.1

交通及基建 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9

能源 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3

机械 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6

其它 4.5 10.9 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9 10.8(完)

(审校 张喜良)

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