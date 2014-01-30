调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比持平 债券配比略回升

* 未来三个月股票建议配比持平

* 资金面紧张略有缓解，债券建议配比回升

* 电子技术股平均建议配比明显提升

作者 林琦

路透上海1月30日 -路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平；债券建议配比略升。随着中国央行通过公开市场操作“放水”，市场资金面紧张格局略有缓解，基金经理对债券市场的担忧稍有好转，而股市结构性行情仍在继续，基金经理谨慎气氛未改。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为83.8%，与上月持平；债券建议配比由上月的2.6%略升至3.3%，上月该数据曾创下2010年10月以来的新低；而现金建议配比则由上月的13.6%降至13%。

“资金撤离新兴市场，降低投资者风险偏好，但（中国）央行释放流动性对冲，可能会改善当前市场流动性紧张的局面，对A股市场产生一定的支撑。”上海一基金经理指出。

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场上周在时隔三周后再出逆回购，单周净投放3,750亿元人民币，创下近一年来最大单周净投放，并与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。本周二中国央行公开市场继续进行逆回购，单日净投放750亿元。

不过另一位基金经理指出，新股发行及上市带来的股票供给压力，以及利率市场化的冲击，还是未来股市最大的风险。

在经历密集发行后，本周前三天沪深两市共有24只新股扎推上市，其中包括周二在沪上市的大盘股陕西煤业(601225.SS)。不过2月新股发行节奏将明显放慢，因大量拟发行新股公司将进行年报审计。

八位受访基金经理中有五位，对下月股票、债券及现金的建议配比保持不变。有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,171.43点，较上月调查时的2,192.9点继续下降，该预测值较目前位置高约6%。有五位基金经理认为沪综指将冲至2,200点或以上。

沪综指.SSEC周三收盘报2,049.914点，涨0.56%。

**电子技术股平均建议配比提升**

在行业板块方面，电子技术板块的平均建议配比上升明显。在中小盘新股表现良好的刺激，两市成长股走势强劲，尤其是创业板指数近日创出新股，代表未来发展方向的电子技术股受基金经理青睐在意料之内。

上海一基金经理指出，近阶段个股的机会主要来自产业政策变化，例如太阳能、LED（发光二级管）业、农用机械等行业值得看好。

电子技术类股本月的平均建议配置比例为16.9%，创下五个月的高点，上月为13.1%；而机械类股本月的平均建议配置比例为自上月的纪录新高14.5%回落至13.3%，但仍保持有纪录以来的次高位水平。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 90 90 80 85 70 85 85 83.8

债券 10 0 0 6 0 0 0 10 3.3

现金 5 10 10 14 15 30 15 5 13.0

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8

债券 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0

现金 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - + + 0 0 0 0 0

债券 + 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 - - 0 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,300 2,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 10 8 6 5 0 0 5

消费 20 30 15 18 25 30 20 25

电子技术 20 30 20 10 10 30 0 15

金融服务 0 0 5 15 25 25 30 5

金属及产品 0 0 0 5 5 10 0 0

房地产 0 10 7 9 5 5 20 0

交通及基础设施 0 0 5 10 5 0 10 0

能源 0 0 0 9 0 0 0 0

机械 30 10 25 12 5 0 20 4

其他: 25 10 15 6 15 0 0 46

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8

消费 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4

电子技术 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0

金融服务 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9

金属 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2

房地产 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0 10.0 11.1

12.6 13.3 9.5

交通及基建 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0

能源 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3

机械 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1

其它 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9 10.8 7.0 9.5 5.3

（完）

(审校 林高丽)

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