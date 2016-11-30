调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创五个月新高

作者 林琦

路透上海11月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至五个月高点。随着国内经济企稳，且房市调控及债市调整，令A股资金面看好，基金经理多数建议增加股票持仓比例。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比升至76.9%，上月为72.5%；债券建议配比为3.8%，创近三年新低，上月为11.3%；现金建议配比为19.4%，上月为16.3%。

“短期（A股）市场机会大于风险，”华南一基金经理指出，一方面经济形势有所企稳，另一方面房地产限购和债市的泡沫化，以及年底资金做多的惯性，使得股市相比而言更有吸引力。

上海一基金经理指出，随着温和通胀的出现，以及微观层面上市公司盈利数据有所好转，投资机会转向股票，债市风险加大。

中国国家统计局近日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

本次调查中有半数调高下个月的股票建议持仓比例，三位仍坚持不变；三位基金经理建议调减债券仓位。有六位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,216.7点，明显高于上月调查时的3,071.4点，但低于目前股指位置。

沪综指.SSEC周三早盘收报3,251.40点，跌0.96%。截止目前，沪综指11月累计涨4.9%。

**蓝筹股和成长股各有所爱**

本月调查中，各大类板块的平均建议配比变化不太明显，金融服务、消费及电子技术板块均有小幅上涨。显示近期蓝筹股行情令金融和消费板块受益，不过亦有投资人提前布局成长股。

本月金融服务类股的平均建议持仓比例为20.6%，创近两年新高，上月为18.1%；电子技术类股本月的平均建议配比为18.1%，较上月的17.5%有所上升。

上海另一位基金经理指出，未来成长股的相对收益更好些，一方面周期股及蓝筹股短期涨幅明显，另一方面成长股估值处于历史平均水平，可能会迎来风格切换机会。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 80 70 65 85 50 95 80 76.9

债券 0 0 0 20 0 0 0 10 3.8

现金 10 20 30 15 15 50 5 10 19.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月

股票 76.9 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4

债券 3.8 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4

现金 19.4 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + + 0 + 0 - 0 +

债券 0 0 0 - 0 - 0 -

现金 - - 0 0 0 + 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 3,300 3,100-3,500 3,000-3,400 3,200 2,900-3,300 3,000-3,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 0 5 10 0 0 0 0

消费 30 25 30 15 30 25 60 20

电子技术 15 55 5 15 0 10 40 5

金融服务 25 0 20 10 40 30 0 40

金属及产品 5 0 0 5 5 0 0 10

房地产 0 0 5 5 15 0 0 5

交通及基础设施 5 0 10 10 0 10 0 10

能源 5 0 10 5 10 0 0 0

机械 5 10 0 10 0 10 0 10

其他: 5 10 15 15 0 15 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月

汽车 2.5 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1

消费 29.4 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8

电子技术 18.1 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1

金融服务 20.6 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0

金属 3.1 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1

房地产 3.8 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0

交通及基建 5.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6

能源 3.8 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1

机械 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1

其它 7.5 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4(完)