调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略回升

* 未来三个月股票建议配比略有回升

* 宏观经济疑虑及信用风险令基金经理持谨慎态度

* 低估值的周期股重受关注

作者 林琦

路透上海3月31日 -路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升，上月曾创下10个月新低。在对中国宏观经济走向及信用风险的疑虑升温后，基金经理对股票和债券的投资持谨慎态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为81.3%，上月为81.1%；债券建议配比由上月的6.2%下降至3.9%，而现金建议配比则由上月的12.7%增至14.9%。

“我现在担心的是，经济进一步下滑，让很多行业的基本面发生变化。”华南一基金经理表示。

汇丰(HSBC)近日公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。近期不少国际投行纷纷调降今年中国经济成长预期，例如苏格兰皇家银行将今年中国国内生产总值（GDP）增长率由原来的8.2%下调为7.7%。

本次受访的大多基金经理将中国经济下滑风险列为近阶段需重点关注的风险，一些基金经理还将债券违约和利率市场化进程亦列入关注焦点。

上海一位基金经理表示，债券违约和信托大量到期，将强化市场对风险的意识，有利于改善目前利率结构和水平。信用利差扩大，有利于降低无风险利率水平，股市和利率债的资金面将有所改善。

八位受访基金经理中，有六位对下月股票、债券及现金的建议配比保持不变，有两位基金经理调减下月的股票建议配比。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,071.4点，较上月调查时的2,125点继续下降，该预测值与目前位置较接近。仅有两位基金经理认为股指将达到2,200点，上月调查时有五位基金经理有这种预期。

沪综指.SSEC周一早盘收报2,043.41点，微涨0.08%。

**周期性板块平均建议配比上升**

在行业板块方面，消费及电子技术板块的配比下降，而金融服务、金属、机械等周期性板块配比有所上涨。近期A股市场上中小盘股的炒作有所降温，大家将注意力暂时返回低估值的大盘蓝筹股。

消费类股和电子技术类股本月的平均建议配比分别为24.1%和13.8%，上月分别为27.6%和15.0%；金融服务类股本月平均建议配比则由上月的12.8%上升至15%。

随着房地产股票再融资的“松口”，前期因银行暂停房地产贷款引发的房地产抛压消退不少，本月调查中，房地产股的平均建议配置比例由上月的3.3%提高至5.6%。

一位基金经理还指出，“近期一批有业绩支撑的成长股跌了很多，价位有吸引力，...就像家电、建筑建材、电力设备等行业有不少好股票。”

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 70 80 90 80 80 85 80 81.3

债券 0 0 0 0 10 6 0 15 3.9

现金 15 30 20 10 10 14 15 5 14.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

股票 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5

83.7 80.3 80.4

债券 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8

现金 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 0 0 0 0 - -

债券 0 0 0 0 0 0 0 +

现金 0 0 0 0 0 0 + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,100 2,200 2,000 2,100 2,200 2,000 1,900

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 7 10 5 8 0 0 4

消费 30 40 25 25 18 0 30 25

电子技术 20 15 30 10 10 0 5 20

金融服务 25 5 0 25 15 40 5 5

金属及产品 20 0 0 5 5 20 0 0

房地产 5 10 5 10 5 10 0 0

交通及基础设施 0 8 0 5 8 10 0 0

能源 0 0 0 0 10 0 0 0

机械 0 15 15 5 15 20 45 5

其他: 0 0 15 10 6 0 15 41

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

汽车 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1

消费 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1

电子技术 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4

金融服务 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8

金属 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5

房地产 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0

10.0 11.1 12.6

交通及基建 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6

能源 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4

机械 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9

其它 10.9 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9 10.8 7.0(完)

(审校 张喜良)

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