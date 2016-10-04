数据观测：9月数据料将显示中国经济温和增强 但出口料持续疲软

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月4日 - 未来几周将公布的多项中国数据，料将显示第三季经济温和改善，因政府大举推动基建，加上一波房市热潮，推升了从钢铁、玻璃到家俱家电等众多领域的需求。
但出口料将持续疲软，固定资产投资料维持于17年低点附近，因而使中国经济呈现不均衡，且高度倚赖重工业及政府支出的回升来推动成长。
“制造业活动增强，指向国内生产总值(GDP)增速将加快，”荷兰国际集团(ING)首席亚洲经济分析师Tim Condon在周二报告中指出。
“我们上修下半年GDP增速预估，由6.5%升至6.8%，全年增速预测由6.6%升至6.7%。”
他表示，经济增速提高将令外界更加相信，中国央行今年将不急于降息，甚至可能2017年都将维持利率不变。
澳新银行分析师认为，由于住房及基建的投资强劲，中国的钢铁需求应会持续增强。
但房地产市场显示过热迹象，越来越多的城市加入限购队伍，以抑制房价飙涨。
9月一连串经济数据中，首先出炉的是本周五公布的外汇储备数据，之后是分别在10月13日和14日公布的贸易和通胀数据。
工业生产、投资、零售销售及第二季国内生产总值(GDP)数据将于10月19日公布。新增贷款和广义货币供应数据将于10月10-15日出炉。
路透调查分析师预计，9月外汇储备将再次减少，降至3.18万亿美元。8月时外储曾降至2011年以来的低点，因随着人民币跌至近六年低点，央行动用储备干预汇市支撑人民币。
9月出口同比料下降3%，略大于8月降幅，且意味着全球需求仍低迷。
9月进口或增长1%。8月进口意外增加1.5%，为近两年来首次增长，得益于煤和其他大宗商品的支撑，以及国内需求增强。
中国9月贸易顺差料扩大至530亿美元，8月为顺差520.5亿美元。
消费者物价同比增幅略提速至1.6%，8月时降至2015年10月以来最低位1.3%。
生产者物价通缩将继续缓解，归功于大宗商品价格上涨，这推高工业企业的利润。分析师预计降幅仅有0.3%，此前在8月下降了0.8%。
尽管存在着债务快速增长的担忧，但决策者在信贷供应方面可能仍不会吝啬。
9月新增人民币贷款可能升至1万亿(兆)元，8月时增长逾一倍至9,487亿元。
但分析师警告称，其中大部分增幅可能来自于旺盛的抵押贷款需求，突显银行体系在房价泡沫破灭时所面临风险。
9月M2货供额可能增加11.6%，增幅高于8月的11.4%。
1-9月固定资产投资增幅料略提高至8.2%，但仍接近1999年12月以来最弱增长。
9月工业增加值升幅可能略加快至6.4%，社会消费品零售总额增幅可能持稳于10.6%。(完)
(编译 蔡美珍/李爽/艾茂林; 审校 张明钧/张若琪)
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