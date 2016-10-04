数据观测：9月数据料将显示中国经济温和增强 但出口料持续疲软

路透北京10月4日 - 未来几周将公布的多项中国数据，料将显示第三季经济温和改善，因政府大举推动基建，加上一波房市热潮，推升了从钢铁、玻璃到家俱家电等众多领域的需求。

但出口料将持续疲软，固定资产投资料维持于17年低点附近，因而使中国经济呈现不均衡，且高度倚赖重工业及政府支出的回升来推动成长。

“制造业活动增强，指向国内生产总值(GDP)增速将加快，”荷兰国际集团(ING)首席亚洲经济分析师Tim Condon在周二报告中指出。

“我们上修下半年GDP增速预估，由6.5%升至6.8%，全年增速预测由6.6%升至6.7%。”

他表示，经济增速提高将令外界更加相信，中国央行今年将不急于降息，甚至可能2017年都将维持利率不变。

澳新银行分析师认为，由于住房及基建的投资强劲，中国的钢铁需求应会持续增强。

但房地产市场显示过热迹象，越来越多的城市加入限购队伍，以抑制房价飙涨。

9月一连串经济数据中，首先出炉的是本周五公布的外汇储备数据，之后是分别在10月13日和14日公布的贸易和通胀数据。

工业生产、投资、零售销售及第二季国内生产总值(GDP)数据将于10月19日公布。新增贷款和广义货币供应数据将于10月10-15日出炉。

路透调查分析师预计，9月外汇储备将再次减少，降至3.18万亿美元。8月时外储曾降至2011年以来的低点，因随着人民币跌至近六年低点，央行动用储备干预汇市支撑人民币。

9月出口同比料下降3%，略大于8月降幅，且意味着全球需求仍低迷。

9月进口或增长1%。8月进口意外增加1.5%，为近两年来首次增长，得益于煤和其他大宗商品的支撑，以及国内需求增强。

中国9月贸易顺差料扩大至530亿美元，8月为顺差520.5亿美元。

消费者物价同比增幅略提速至1.6%，8月时降至2015年10月以来最低位1.3%。

生产者物价通缩将继续缓解，归功于大宗商品价格上涨，这推高工业企业的利润。分析师预计降幅仅有0.3%，此前在8月下降了0.8%。

尽管存在着债务快速增长的担忧，但决策者在信贷供应方面可能仍不会吝啬。

9月新增人民币贷款可能升至1万亿(兆)元，8月时增长逾一倍至9,487亿元。

但分析师警告称，其中大部分增幅可能来自于旺盛的抵押贷款需求，突显银行体系在房价泡沫破灭时所面临风险。

9月M2货供额可能增加11.6%，增幅高于8月的11.4%。

1-9月固定资产投资增幅料略提高至8.2%，但仍接近1999年12月以来最弱增长。

9月工业增加值升幅可能略加快至6.4%，社会消费品零售总额增幅可能持稳于10.6%。(完)