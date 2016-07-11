数据观测：二季度中国GDP增速料微降至6.6% 投资下行压力增大

2013年7月8日，上海浦东金融区，一面男子在拍摄远处的写字楼。 REUTERS/Carlos Barria

* 公布内容：中国2016年二季度/上半年GDP，6月工业增加值、投资、消费数据

* 公布时间：7月15日国家统计局召开例行发布会，公布GDP和工业等数据

* 调查APP：

GDP reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNGDP%3DECI

工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI

投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI

消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI

调查结果:

(同比,%) 预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

2016年二季度GDP 6.6 6.7 6.3 ~ 6.8 7 61

6月工业增加值 5.9 6 5.3 ~ 6.1 6.8 35

1-6月固定资产投资(不含农户) 9.4 9.6 8.8 ~ 10 11.4 27

6月社会消费品零售总额 10 10 9.2 ~ 10.2 10.6 33

注：GDP前值为一季度数据，上年同期为去年二季度数据；固定资产投资(不含农户)数据前值为1-5月累计数据。

路透综合61家机构预测中值结果显示，中国二季度国内生产总值（GDP）同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。

“我们估计二季度GDP环比增速反弹、同比增速持稳，”瑞银报告称，随着此前政策宽松的效用递减、房地产活动回归正常化、民间投资持续乏力、全球宏观环境不确定性持续，三季度GDP同比增速将放缓至6.6%、四季度进一步降至6.5%。

瑞银表示，估计即将公布的经济数据将显示6月实体经济活动低位企稳，房地产销售继续放缓，工业生产趋稳。最近项目审批和落地速度较快，应可以推动基建投资保持较快增长。决策层也有必要保持公共部门投资稳健，从而抵消民间投资乏力的拖累。

交通银行金融研究中心则表示，二季度经济运行保持平稳，GDP增速料为6.7%。目前净出口对GDP难有拉动作用，对经济增长的贡献率可能为负；资本形成拉动GDP增长3%左右；最终消费支出拉动GDP增长3.7%。

该机构称，固定资产投资资金来源增速最近两个月有所回落，高频的钢材价格和水泥价格下跌，反映出市场预期走弱，投资需求不足。企业生产经营活动预期走弱，6月工业增加值增速5.8%；文体娱乐、信息科技类消费保持快速增长，商品房相关消费保持稳健增长，社会消费品零售总额增速10.1%。

中国国家主席习近平上周五主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

中国社科院此前发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。 （完）