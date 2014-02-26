调查：中国房价不太可能大跌 部分小城市可能温和调整

图为2013年8月29日在北京拍摄的一片住宅区。 REUTERS/Jason Lee

路透北京2月26日 - 路透调查显示，今年中国一些小城市的房价最多可能出现温和调整，全国范围内房价大幅下跌的可能性很小。

官方房价数据、银行惜贷传言、开发商降价销售，本周出现一连串似乎预示房地产市场放缓的信号，并引发了金融市场波动以及对房地产行业健康状况的忧虑。

路透本周对13位房地产行业观察人士进行了调查。受访分析师称，市场对消息的反应有些过度，中国政府持续推进城镇化及富裕城市强劲的房屋需求将为房价提供支撑。

戴德梁行华南及华西区研究部主管张晓端指出，一些价格高估的城市中，有些房地产开发项目确实出现了一些降价，但这不代表整体情况。

她表示，因为去年销售强劲，大开发商的流动性很好，面临的价格调整压力并不大。

大多数受访者认为，最坏的情况是一些小城市的房价出现最高10%的调整，而大城市的房价不会出现调整。房价下跌主要因为供应过剩。

中原地产上海研究部门负责人刘元（音）表示，那些待售房屋库存高企的城市才会出现调整，比如杭州、沈阳、常州和福州。

大多数受访者认为，房价下跌不会波及北京、上海和广州等大城市。去年需求强劲以及供应不足导致这些城市的房价迅速上涨。

一名上海的房屋营销人士称，“像上海这样的城市，价格在可预见的将来不可能大幅波动……因为地价在上涨。”

“这就好比如果面粉价格涨了，面包价格就不会跌。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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