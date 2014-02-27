路透调查：中国房价不太可能大跌，部分小城市可能温和调整

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月26日 - 路透调查显示，今年中国一些小城市的房价最多可能出现温和调整，全国范围内房价大幅下跌的可能性很小。

官方房价数据、银行惜贷传言、开发商降价销售，本周出现一连串似乎预示房地产市场放缓的信号，引发了金融市场波动，以及对房地产行业健康状况的忧虑。

路透本周对13位房地产行业观察人士进行调查。受访分析师称，市场对消息的反应有些过度，中国政府持续推进城镇化，及富裕城市强劲的房屋需求将为房价提供支撑。

戴德梁行华南及华西区研究部主管张晓端指出，一些价格高估的城市中，有些房地产开发项目确实出现了一些降价，但这不代表整体情况。

她表示，因为去年销售强劲，大开发商的流动性很好，面临的价格调整压力并不大。

大多数受访者认为，最坏的情况是一些小城市的房价出现最高10%的调整，而大城市的房价不会出现调整。房价下跌主要因为供应过剩。

中原地产上海研究部门负责人刘元（音）表示，那些待售房屋库存高企的城市才会出现调整，比如杭州、沈阳、常州和福州。

大多数受访者认为，房价下跌不会波及北京、上海和广州等大城市。去年需求强劲以及供应不足导致这些城市的房价迅速上涨。

一名上海的房屋营销人士称，“像上海这样的城市，价格在可预见的将来不可能大幅波动……因为地价在上涨。”

“这就好比如果面粉价格涨了，面包价格就不会跌。”(完)