路透调查：中国房价不太可能大跌，部分小城市可能温和调整

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月26日 - 路透调查显示，今年中国一些小城市的房价最多可能出现温和调整，全国范围内房价大幅下跌的可能性很小。
官方房价数据、银行惜贷传言、开发商降价销售，本周出现一连串似乎预示房地产市场放缓的信号，引发了金融市场波动，以及对房地产行业健康状况的忧虑。
路透本周对13位房地产行业观察人士进行调查。受访分析师称，市场对消息的反应有些过度，中国政府持续推进城镇化，及富裕城市强劲的房屋需求将为房价提供支撑。
戴德梁行华南及华西区研究部主管张晓端指出，一些价格高估的城市中，有些房地产开发项目确实出现了一些降价，但这不代表整体情况。
她表示，因为去年销售强劲，大开发商的流动性很好，面临的价格调整压力并不大。
大多数受访者认为，最坏的情况是一些小城市的房价出现最高10%的调整，而大城市的房价不会出现调整。房价下跌主要因为供应过剩。
中原地产上海研究部门负责人刘元（音）表示，那些待售房屋库存高企的城市才会出现调整，比如杭州、沈阳、常州和福州。
大多数受访者认为，房价下跌不会波及北京、上海和广州等大城市。去年需求强劲以及供应不足导致这些城市的房价迅速上涨。
一名上海的房屋营销人士称，“像上海这样的城市，价格在可预见的将来不可能大幅波动……因为地价在上涨。”
“这就好比如果面粉价格涨了，面包价格就不会跌。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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