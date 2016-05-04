数据观测：中国4月料通胀温和工业增速略放缓 投资步伐进一步加快

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.3 1.8 ~ 2.6 1.5 37

工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.8 -4.3 -4.5 ~ -3.3 -4.6 36

工业增加值 6.5 6.8 6.1 ~ 7.2 5.9 35

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 10.9 10.7 10.2 ~ 11.4 12 19

社会消费品零售总额 10.5 10.5 9.8 ~ 11.7 10.0 36

注：固定资产投资前值为1-3月数据。

路透综合逾30家机构预测中值结果显示，随着稳增长政策效果进一步显现，中国4月经济数据继续向好，工业环比继续改善，但受高基数和春节错位效应消褪因素影响，同比增速可能略有放缓。

而房地产和基建投资动能依然强劲，有望带动1-4月固定资产投资增速加快至10.9%；通胀方面，蔬菜价格明显回落、猪肉价格小幅回升，预计4月CPI同比涨幅持稳在2.4%，PPI同比降幅进一步缩窄至3.8%。

“内外需求回暖及工业品价格上涨会继续带动产量扩张，但3月工业生产超预期增长有春节错位因素的影响，预计4月工业增加值环比继续改善，同比增速回落至6.4%，”中金宏观团队在报告中称。

该团队认为，地产和基金投资仍有强劲动能，预计1-4月投资增速11%；猪肉、蔬菜等主要食品价格较3月已经回落，但前期房价上涨、需求回暖等因素或带动CPI中居住等非食品价格边际上行，预计4月CPI同比增长2.3%。

招商证券宏观分析师张一平则指出，高频数据显示4月工业品产量扩张速度偏慢，工业企业对于增加产量较为迟疑可能有两方面原因，一是资金链较为紧张对复产形成制约，二是担忧需求回暖持续性有限；而目前各地去产能规划超预期也限制了企业补库存行为。

本月稍早公布的中国4月官方制造业采购经理人指数（PMI）自上月高点回落且不及市场预期，财新中国制造业PMI亦小幅回落，表明工业复苏基础依然脆弱，经济还在筑底过程中。

国家发改委周三也表示，整体投资下行压力仍不容忽视，下一步将扩大合理有效投资，巩固当前投资企稳向好的形势；将抓住二三季度项目建设高峰期，切实加快专项建设基金项目开工和建设实施进度。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，在房地产投资恢复、新基建逐渐到位以及国家的持续宽松支持下，中国经济已经开启3-6月的向上脉冲模式；但小周期回暖，后续稳增长政策仍需支持，尤其是对生产的薄弱环节和薄弱地区。

他认为，政府对交通运输等传统基建项目的投资力度将继续加大；而宽松的货币政策将更加灵活和相机抉择，在增长和物价双升的背景下，货币政策再采取新的措施之前可能需要一段时间进行观察。（完）