数据观测：春节因素料推高中国1月CPI涨幅 PPI趋升将站上“6字头”

公布内容：中国1月CPI和PPI

公布时间：2月14日

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.3 5.5 5.3~7.4 -5.3 31

路透综合30余家机构预测中值结果显示，鸡年春节较去年提前至1月，叠加翘尾因素，将推升1月CPI涨幅至32个月高位；而PPI仍在上升通道之中，同时也受到翘尾因素影响，预计1月PPI涨幅会站上“6字头”。

“目前的环比趋势表明1月PPI可能站上‘6字头’，并在近期内继续上扬；另外，春节提前可能推高1月CPI。”中金公司宏观团队在报告中表示，考虑到今年暖冬，蔬菜及水果价格涨幅较为温和，1-2月总体来看CPI可能保持大体平稳。

交通银行金融研究中心刘学智等也预计1月CPI和PPI上涨，物价水平有所上升。他们指出，春节临近需求走强带动1月食品价格上涨，工业产品价格加快上升带动非食品价格保持微升态势，1月翘尾因素上升至1.55%为全年最高，预计CPI同比涨幅升至2.4%。

PPI方面，主要生产资料市场价格整体延续上升势头，但环比上涨幅度有所收窄。黑色金属、煤炭、石油天然气类价格高位回落，PPI翘尾因素高达6.1%，PPI同比涨幅有望扩大至7.4%，延续快速上涨趋势。

麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊认为，鉴于商品价格近期企稳，以及低基数效应逐渐消退，PPI涨势已近顶峰，从最新的PMI数据也可以看出投入价格增速在放缓。除非商品价格再度大涨，他预计PPI会在今年一季度升至6.5%左右的峰值，然后逐渐下滑。

受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。（完）