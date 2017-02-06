数据观测：春节因素料推高中国1月CPI涨幅 PPI趋升将站上“6字头”

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
公布内容：中国1月CPI和PPI
公布时间：2月14日
调查结果: (同比,%)
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.3 5.5 5.3~7.4 -5.3 31
路透综合30余家机构预测中值结果显示，鸡年春节较去年提前至1月，叠加翘尾因素，将推升1月CPI涨幅至32个月高位；而PPI仍在上升通道之中，同时也受到翘尾因素影响，预计1月PPI涨幅会站上“6字头”。
“目前的环比趋势表明1月PPI可能站上‘6字头’，并在近期内继续上扬；另外，春节提前可能推高1月CPI。”中金公司宏观团队在报告中表示，考虑到今年暖冬，蔬菜及水果价格涨幅较为温和，1-2月总体来看CPI可能保持大体平稳。
交通银行金融研究中心刘学智等也预计1月CPI和PPI上涨，物价水平有所上升。他们指出，春节临近需求走强带动1月食品价格上涨，工业产品价格加快上升带动非食品价格保持微升态势，1月翘尾因素上升至1.55%为全年最高，预计CPI同比涨幅升至2.4%。
PPI方面，主要生产资料市场价格整体延续上升势头，但环比上涨幅度有所收窄。黑色金属、煤炭、石油天然气类价格高位回落，PPI翘尾因素高达6.1%，PPI同比涨幅有望扩大至7.4%，延续快速上涨趋势。
麦格理集团大中华区首席经济学家胡伟俊认为，鉴于商品价格近期企稳，以及低基数效应逐渐消退，PPI涨势已近顶峰，从最新的PMI数据也可以看出投入价格增速在放缓。除非商品价格再度大涨，他预计PPI会在今年一季度升至6.5%左右的峰值，然后逐渐下滑。
受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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