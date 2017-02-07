数据观测：年初“冲贷效应”料助中国1月新增贷款大增 M2增速则持稳

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
公布内容：1月M2、新增人民币贷款等数据
公布时间：无固定时间，最晚约2月15日
--调查结果：
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量（M2）同比（%） 11.3 10.4-13 11.3 14 36
新增人民币贷款（亿元） 23,000 9,000-28,700 10,400 25,100 35
人民币贷款余额同比（%） 13.4 11.9-14.5 13.5 15.3 13
--数据要点：
路透综合逾30家机构预测中值显示，年初银行有冲贷款的季节性效应，虽有春节等假日因素拖累，中国今年1月新增人民币贷款料增至23,000亿元左右；M2同比增速则将稳于11.3%，人民币贷款余额同比增速略放缓至13.4%。
市场机构认为，年初冲贷款的季节性效应将显现。一般而言年初贷款投放意愿较强，为新一年进行资金储备，而去年12月较强贷款数据也表明，企业长期贷款需求仍非常强劲；但今年春节在1月底，可能会影响贷款投放规模。
相对而言，1月新增人民币贷款的量虽然比上年末有大幅增长，但料不及去年同期。
交通银行报告指出，受部分企业信贷跨年提前至12月进行投放，信贷投放结构优化推进，以及节假日等季节性因素影响，1月信贷增量可能不及市场预期；而受缴税带来的财政存款增加，美元指数回落、跨境资金流出压力减弱以及基数效应影响，M2增速则稳中小幅回落。
招商证券报告也认为，央行严格调控总体贷款规模和居民房贷规模，且10月初房地产新政的严格执行导致居民中长期贷款规模趋势性下行，预计今年贷款增速继续下行，不过年初银行出于抢占优质客户和早投放早收益的原因，放贷规模将维持高位；而PPP加快落地、棚改和扶贫有关的需求较好，支撑中长期贷款需求。
中金公司对贷款投放更有信心，其报告指出，考虑到银行1月“冲贷款”的季节性效应和旺盛的信贷需求，预计1月新增人民币贷款可能会升至2.7万亿的高水平。
报告认为，1月信贷需求较为旺盛，原因包括：去年地产市场火爆时积压的房贷将随着信贷额度的更新而释放，工业企业盈利改善提振投资需求，以及基建/PPP项目投资带来大量后续资金需求。
继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心。
中国央行行长助理张晓慧日前撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，信贷总量要稳结构要优化。 （完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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