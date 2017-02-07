数据观测：中国1月进出口将均现正增长 低基数因素下外贸大幅改善

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
公布内容：中国1月进出口数据
公布时间：2月10日
--调查结果:
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 3.3 -18.0 ~ 11.7 -6.1 -11.2 39
进口(%) 10 -1.0 ~ 30 3.1 -18.8 36
贸易顺差(亿美元) 479.0 230 ~ 658 408.2 632.9 38
外汇储备（万亿美元） 3.00 2.96 ~ 3.05 3.01 3.23 23
--数据要点：
路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国2017年1月外贸将大幅改善，其中出口料转为同比增长3.3%，进口增幅亦扩大至10%，较去年同期明显好转；贸易顺差479亿美元，较去年同期下降；外汇储备则将续降至3万亿美元。
招商证券宏观报告预计，1月出口同比增速为3.3%，进口同比增速为15.4%，贸易顺差为450亿美元。一季度单月进出口增速往往受到春节因素和基数变化较大的干扰，今年的春节比去年略早，因此1月出口会略受影响。
此外，发达国家制造业复苏、大宗商品价格上升、新兴市场资本流出压力缓解等因素推升了中国的出口，而从高频价格数据和信贷投放情况看，工业生产稳定、企业需求旺盛、大宗商品价格强劲将使进口维持坚挺。
“1月进出口同比增速明显改善主要是由于去年同期基数极低，尤其是进口。进口增速可能明显走高，一方面受到进口价格同比大幅回升的推动，同时也反映出年初至今内需增长较为强劲。”中金宏观报告称。
中金报告并预计，在连续数月明显下降后，1月外汇储备有望大致保持稳定，可能小幅下降50亿美元左右。这是综合考虑到1月初至今美元贬值约1.8%带来的正面估值效应；以及在岸人民币日均交易量月环比下降33%，表明资本流出压力可能有所减小；且预计贸易顺差为440亿美元左右等因素。
“中国1月的外汇储备可能保持稳定，一方面是由于12月有利的估值变动，另一方面更严格的资本管制也有助于保持外储。”麦格里中国的研究报告称。
2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。