数据观测：中国1月进出口将均现正增长 低基数因素下外贸大幅改善

公布内容：中国1月进出口数据

公布时间：2月10日

--调查结果:

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 3.3 -18.0 ~ 11.7 -6.1 -11.2 39

进口(%) 10 -1.0 ~ 30 3.1 -18.8 36

贸易顺差(亿美元) 479.0 230 ~ 658 408.2 632.9 38

外汇储备（万亿美元） 3.00 2.96 ~ 3.05 3.01 3.23 23

--数据要点：

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国2017年1月外贸将大幅改善，其中出口料转为同比增长3.3%，进口增幅亦扩大至10%，较去年同期明显好转；贸易顺差479亿美元，较去年同期下降；外汇储备则将续降至3万亿美元。

招商证券宏观报告预计，1月出口同比增速为3.3%，进口同比增速为15.4%，贸易顺差为450亿美元。一季度单月进出口增速往往受到春节因素和基数变化较大的干扰，今年的春节比去年略早，因此1月出口会略受影响。

此外，发达国家制造业复苏、大宗商品价格上升、新兴市场资本流出压力缓解等因素推升了中国的出口，而从高频价格数据和信贷投放情况看，工业生产稳定、企业需求旺盛、大宗商品价格强劲将使进口维持坚挺。

“1月进出口同比增速明显改善主要是由于去年同期基数极低，尤其是进口。进口增速可能明显走高，一方面受到进口价格同比大幅回升的推动，同时也反映出年初至今内需增长较为强劲。”中金宏观报告称。

中金报告并预计，在连续数月明显下降后，1月外汇储备有望大致保持稳定，可能小幅下降50亿美元左右。这是综合考虑到1月初至今美元贬值约1.8%带来的正面估值效应；以及在岸人民币日均交易量月环比下降33%，表明资本流出压力可能有所减小；且预计贸易顺差为440亿美元左右等因素。

“中国1月的外汇储备可能保持稳定，一方面是由于12月有利的估值变动，另一方面更严格的资本管制也有助于保持外储。”麦格里中国的研究报告称。

2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因。（完）