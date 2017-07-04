调查：中国7月资金预期仍偏谨慎 债市难脱震荡

作者 边竞

路透上海7月4日 - 2017年第7期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行7月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长动能虽不强劲，但韧性仍在，整体保持平稳态势；金融降杠杆成效初显，不过长期监管压力犹在，为在稳增长和防风险之间取得平衡，货币政策还需维持中性予以配合。

中国债市6月延续了5月下旬的回暖势头。尽管面临半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力以及当月同业存单到期量集中令银行负债端压力不减，但央行提前表态要维稳半年末流动性，随后超量续做MLF（中期借贷便利）并早早重启28逆回购投放跨月资金，美联储升息后未再跟进调升逆回购等市场基准利率，均及时稳定了资金面预期，中长期资金价格随之从高位震荡回落。

资金面超预期宽松，此外金融监管也延续放缓节奏，降杠杆担忧继续减轻，债市一二级联袂向好，配置需求明显回暖，特别是随着资金价格的下行，在一定程度上修复了此前平坦甚至倒挂的收益率曲线。

展望7月，在半年末资金面已无虞的情况下，6月下旬起公开市场连续空窗，逆回购存量也快速回落，“削峰填谷”的操作表明央行中性的政策态度未改，未来流动性预期仍相对谨慎；而降杠杆的调控方向不变，金融监管也只是控制节奏而不会就此放松。

种种制约因素下，现券6月下旬已现疲态，表明目前尚不具备出现趋势性走强的基础，7月震荡行情仍是主基调，若资金面较预期乐观，收益率曲线有可能继续修复性增陡。

万众瞩目的“债券通”首日推出交投火热，但其中抢首单的因素可能是主要推动因素，在“尝鲜”热度过后，债券通料逐步进入平稳运行期，境外资金入市对中国债市的利好影响仍是一个中长期的过程。

调查结果显示，所有参与机构均预期未来一个月一年期存款基准利率将保持在1.50%不变，仅一家机构预期未来三个月一年存款基准利率将调升至1.75%。所有参与机构预期7月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在现有水平；未来三个月预期将降准的机构也仅占3%。

7月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.7584%、2.95%和4.5042%，分别较6月全月实际均值上涨7.3个基点(bp)、5.6个bp和0.3个bp。尽管资金面安度半年末考验，但近期央行连续暂停逆回购操作，加上7月逆回购及MLF到期规模仍较大，机构对流动性依然心存疑虑。

展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，7月末预测均值较6月底实际值变化幅度在-5到17bp之间，6月中上旬一波小阳春一度令市场信心重燃，但后劲不足显示债市趋势转强时机仍未成熟。

参与机构预期中国7月末10年期国债收益率估值为3.5384%，较上月末下降3个bp；预期6月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%；中国7月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.8220元。

2017年第7期展望调查共有85家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等31家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等22家；险资类参与机构有人寿资产等13家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)