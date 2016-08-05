（重发）数据观测：7月中国新增贷款料降至8000亿 M2增速有望创逾一年新低

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* 公布内容：7月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间：无固定时间，最晚约8月15日

--调查结果:

指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 11.2 9.8-12.0 11.8 13.3 34

新增人民币贷款（亿元） 8,000 5,000-14,300 13,800 14,800 33

人民币贷款余额同比（%） 13.8 13.0-14.5 14.3 15.5 13

--数据要点：

路透调查的33家机构预测中值显示，由于新增信贷出现季节性回落，中国7月新增人民币贷款环比将大降至8,000亿元；而受去年救市“基数效应”的拖累，M2同比增速则有望创一年新低至11.2%。

“（7月新增人民币贷款）低于去年同期，是因为去年7月的新增人民币贷款中包含银行发放给证金公司用于维稳股市的大规模贷款。”瑞银证券表示。

交通银行认为，由于民间投资的持续下滑和企业普遍再投资意愿不足，加上7月一般是财政存款多增月份，财政政策带动不足，企业贷款很可能增长缓慢甚至大幅回落，综合预计7月新增信贷约为7,000亿。

兴业银行首席经济学家鲁政委则指出，近几年前七个月贷款占全年比重平均为64.9%。如果以65%占比推断，则今年7月新增贷款可能为12,000亿元；对应贷款增速为13.8%，较上月回落0.5个百分点。

他并认为，M2受去年同期救市融资高基数的影响，增速可能会跌破11.0%；如果剔除救市所抬高的基数，则M2同比大致仍稳定在前两个月11.8%的水平上。

交通银行研报指出，考虑到短期内企业投资意愿和部分行业信贷需求不强，并且对银行而言，部分行业、企业信用违约风险仍居高不下，企业信贷在没有较强财政政策刺激下，出现突破性增长可能性较小。这与去年下半年信贷增长情况形成反差，预计未来多月M2增速都会受到这种“基数效应”的拖累。

2016年第八期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行8月维持存款基准利率和准备金率不变。中国政府继续推进供给侧改革，下半年经济下行压力未消，高层高度重视风险隐患，但强调宏观和货币政策稳健取向，当前下调存款基准利率和准备金率的概率不高。

中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。（完）