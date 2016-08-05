（重发）数据观测：7月中国进出口降幅料缩窄但外贸仍低迷 贸易顺差续回落

（删除无效链接）

* 公布内容：中国7月进出口数据

* 公布时间：8月8日（周一）

--调查结果:

指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -3.0 -9.8 ~ 5.4 -4.8 -8.3 37

进口(%) -7.0 -11 ~ -1 -8.4 -8.1 37

贸易顺差(亿美元) 476 370 ~ 570 481.08 430.25 33

--数据要点：

路透综合37家机构预测中值结果显示，中国7月进出口同比料继续负增长，但降幅较上月有所收窄。这表明外贸形势仍然不景气；当月贸易顺差预计持续回落，可能施压人民币汇率。

交通银行报告指出，外需环境疲态依旧，近期欧美经济不同程度放缓，波罗的海乾货指数下跌至2010年以来最低，外贸出口先导指数和出口经理人指数纷纷下降，近期出口承受一定压力，出口增速为-3%左右。

进口方面，近期全球大宗商品和原油价格回落，主要进口产品价格指数下行，生产订单走弱导致进口量难以明显提升，交行预估进口增速或为-6%。

“下半年外需不确定性增加，英国脱欧对实体经济影响可能开始显现，....往前看，对外贸易低增长还将持续。”中金公司报告指出。

兴业银行报告也指出，目前人民币兑美元汇率已调整至6.7附近，同时上半年集中出台的稳外贸政策或逐步见效，由此预计7月份出口跌幅或小幅收窄。此外，随着进口价格同比跌幅收窄，进口金额跌幅可能收窄。

不过报告认为，受去年同期基数较低影响，今年8月进口同比甚至可能出现久违的正增长。

对于市场格外关注的人民币汇率走势，交通银行报告并认为，黑天鹅事件频发，国际金融市场动荡加剧，人民币贬值预期再度加大，企业结汇观望情绪增加，购汇冲动增大。预计7月外汇占款降幅或将扩大至1,500亿元。

报告并指出，短期内，随着市场紧绷情绪逐步舒缓，美联储加息预期减弱，美元指数或将冲高回落。央行有能力保持外汇市场供求基本平衡和人民币汇率基本平稳。PPI（工业生产者出厂价格）跌幅将继续收窄，企业盈利继续改善。在此情况下，人民币汇率短期有望企稳。

中国贸易数据图表：tmsnrt.rs/29CTxEQ

中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。以美元计价6月出口同比下降4.8%，进口同比降8.4%，均逊于路透调查预估中值-4.1%和-5%。

中国国务院副总理汪洋7月中表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。汪洋在上海调研外贸工作称，中国进出口下行压力持续加大，与外部需求不振密切相关，也是外贸结构调整滞后等深层次矛盾长期积累的结果。（完）