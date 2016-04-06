数据观测：楼市火爆料支撑中国3月新增贷款明显反弹 M2增速稳中略升

2010年12月30日，在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京4月6日 -

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 13.5 13.0-13.8 13.3 11.6 37

新增人民币贷款（亿元） 10,467 4,000-16,000 7,266 11,800 38

人民币贷款余额同比% 14.5 14.2-15.0 14.7 14.0 16

--数据要点：

路透调查的38家机构预测中值显示，中国2016年3月新增人民币贷款预计为10,467亿元人民币，较上月7,266亿元的规模劲增逾40%，但略低于上年同期的11,800亿元。

市场机构认为，虽然2月信贷投放低于预期，但1-2月新增贷款同比多增逾7,000亿元，显示金融支持实体经济导向未变；而房地产投资提速及家庭部门继续加杠杆将支撑3月新增贷款维持较高增速。

招商证券认为，2月下旬中小型银行放贷速度显着减慢，信贷投放过高的预期被修正。不过为供给侧改革提供稳定的货币金融环境的导向并没有改变，预计3月新增信贷1.1万亿元。

交通银行金融研究中心报告认为，受企业中长期贷款以及楼市火热引致的居民中长期贷款将支撑3月新增贷款较2月出现明显反弹，预计3月新增人民币贷款将达1.35万亿左右。

37家机构预测中值显示，3月M2同比增速预计为13.5%，略高于上月的13.3%。机构认为，经济下行压力犹存，但人民币贬值压力仍未完全消退，货币政策仍将保持稳健格局。

交通银行金融研究中心报告指出，短期内人民币贬值压力尚未完全消退，外汇占款下降幅度虽有所收窄，但央行未来的货币政策不会更加偏松，M2增速会相对平稳，维持全年目标增速之上，约为13.5%。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第四期调查结果显示，央行4月将维持基准利率和金融机构准备金率不变；但未来三个月，降准预期又接近七成，显示市场近期降准预期虽然不高，但二季度仍大概率降准。

中国央行货币政策委员会一季度例会称，当前中国经济形势错综复杂不可低估，将继续实施稳健的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并密切关注国内外经济金融最新动向和国际资本流动变化。（完）