数据观测：3月中国通胀保持温和 工业、投资持稳消费略有回暖

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费
公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据
调查结果: (同比,%)
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.8 0.6~1.4 2.3 32
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.6 7.8 5.6~8.0 -4.3 29
工业增加值 6.3 6.3 6.1~6.5 6.8 32
固定资产投资(不含农户)(1-3月) 8.8 8.9 8.4~9.3 10.7 27
社会消费品零售总额 9.6 9.5 8.3~10.4 10.5 27
注：固定资产投资前值为1-2月数据。
路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国3月CPI增速预计温和上升，PPI涨幅则可能随上游产品价格回调从高点滑落，而工业、投资基本持稳，消费有所改善，意味着一季度经济形势总体良好。
“3月和一季度宏观数据将继续表明总需求增长强劲、CPI通胀保持温和。”中金公司在报告中预计，石油、金属等上游产品价格显着回调将带动3月PPI环比增速从上月的0.6%放缓至0%，同比增速可能持平或小幅下降。他们对当月CPI的预估为0.9%。
交通银行金融研究中心认为，食品价格以下跌为主，春节后旅游、服装等非食品价格也都出现了涨幅收窄，翘尾因素小幅回升，CPI同比涨幅估计在0.8%左右，基本与上月持平。而3月全国主要生产资料市场价格整体涨势放缓，很多产品价格出现回落，PPI翘尾因素比上个月下降0.57个百分点，PPI同比涨幅可能略微回落至7.6%。
他们并在报告中指出，供需两端回升带动生产加快，近期经济运行回暖信号增强，预计一季度经济增速为6.8%。但影响经济运行依然存在内外不确定因素，能否持续向好尚待观察，下半年经济仍存下行压力。
工业生产方面，华创证券表示，从高频数据来看，工业生产仍在企稳回升的通道中。六大发电集团日均耗煤65.4万吨，同比和环比分别增长18.7和18.0%%；高炉开工率均值76%，半钢胎开工率均值73%，均较2月回升。考虑到去年同期的高基数，3月工业增加值增速难以进一步上行，预期同比增速6.3%，和前值持平。
他们预计，投资增速会小幅回落，从大类投资来分析，高基数下，预计地产投资和基建投资增速都将小幅回落，但依旧是支撑投资的主要来源，其中地产投资的高增来自价格因素和前期土地购置的放量；基建从全年来看将前高后低，但在信贷和PPP的提振下，现阶段资金来源还不足以构成硬性约束。价格幻象下，制造业投资名义增速将继续企稳回升，但复苏动能依旧孱弱。
华创对消费的判断偏谨慎，称汽车对社消的拖累未见好转，叠加成品油价格同比增速的回落，预计社消名义增速将继续低位徘徊，在9.3%左右。整体增速低迷的背后，消费升级也在确切发生着，并从当前的价格幻象中受益，关注结构性变化。
而中金公司认为，随着季节性因素的影响减弱，3月名义社会消费品零售总额同比增速可能从1-2月的9.5%回升至10.2%。季节性因素除外，预计实际零售同比增速将保持基本稳定，汽车销售增速放缓与（其他）可选消费增长提速可能大体相抵。
此前公布的先行指标对中国经济传递的信号好坏不一。中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。但3月财新制造业PMI降至51.2，新出口订单自高位回落。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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