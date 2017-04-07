数据观测：3月中国信贷增速因政策收紧而略放缓 M2增速持稳

--调查结果：

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 11.1 5.7-13 11.1 13.4 28

新增人民币贷款（亿元） 12,500 9,000-17,000 11,700 13,700 27

人民币贷款余额同比（%） 12.7 12.2-13.1 13 14.7 14

--数据要点：

路透综合28家机构预测中值显示，受央行收紧货币政策立场及银行间利率走高，中国3月份信贷增速将有所放缓，3月人民币贷款余额同比增速料放缓至12.7%，不过当月新增人民币贷款料增至12,500亿元左右；M2同比增速则将稳于11.1%。

市场机构认为，央行收紧货币政策，且发出了放缓房贷和整体贷款发放节奏的窗口指导，受调低M2增速目标后的季末考核，以及去杠杆、防风险等导向的影响，3月信贷增速略放缓。

而M2则受到财政存款下放、外部冲击减小、公开市场净回笼等因素综合影响，增速将维持相对稳定。

华创宏观报告指出，两会过后，北京等多地再次加码地产调控，考虑个贷投放的滞后性和调控前销售的再次放量，近期居民中长期贷款将再次回升。年初抢占优质客户、基建融资需求旺盛叠加表外融资向表内转移，企业中长期贷款也将保持高增，3月新增信贷预计将回升至1.3万亿左右。

中金宏观报告称，3月信贷小幅上升反映出住房、PPP和制造业等领域的贷款需求保持强劲，同时短期贷款与对非银贷款的降幅有可能收窄。

“而3月新增社会融资总量可能略低于新增贷款，主要是考虑到公司债券净发行量为负以及表外融资余额可能下降。”中金报告指出。

中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。（完）