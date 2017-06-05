数据观测：中国5月CPI涨幅扩大PPI续回落 工业、投资和消费均放缓

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
公布内容：中国5月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费
公布时间：6月9日本地时间09:30公布CPI和PPI
6月14日本地时间10:00公布工业等数据
调查结果: (同比,%)
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.2 0.8-1.8 2.0 49
工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.7 6.4 4.2-6.1 -2.8 44
工业增加值 6.3 6.5 6.1-7 6.0 35
固定资产投资(不含农户)(1-5月) 8.8 8.9 8.5-9.2 9.6 34
社会消费品零售总额 10.6 10.7 10.3-11.7 10 36
注：固定资产投资前值为1-4月数据。
路透综合近50家机构预测中值结果显示，受低基数影响中国5月CPI涨幅预计扩大至1.5%，而PPI涨幅将延续收窄之势；经济运行总体稳中趋缓，预计工业、投资和消费增长在5月均有一定程度的放缓。
“我们估计即将公布的5月宏观经济数据可能显示经济活动基本持稳。”瑞银经济学家汪涛等评论称，预计工业生产同比增速小幅回落，房地产销售温和提速，月度固定资产投资小幅好转，整体信贷同比增速反弹，CPI同比增速回升，PPI同比增速继续下滑。
他们称，5月统计局PMI显示制造业活动基本持稳，其中新订单和新出口订单基本持平，而生产量小幅走弱。电厂煤耗同比增长减速，表明发电量增长可能有所放缓。此外，5月大中型钢厂的平均产能利用率略低于4月和去年同期，粗钢产量同比增速也小幅走弱，一带一路峰会期间部分省份限产措施可能对其产生小幅影响。整体而言，估计5月工业生产同比增速可能小幅放缓至6.4%。
申万宏源也在报告中称，峰会限产对5月工业生产有一定影响。从高频数据来看，截至26日，5月六大电厂耗煤增长12.2%，低于4月的14.9%。高炉开工率和半、全钢胎开工率同环比均较4月显着放缓。预计5月工业生产增长6.2%。
在投资方面，有部分机构预计低基数将小幅抬高前5月投资增速。如申万宏源表示，受低基数影响，5月的投资增速预计将有小幅回升。从三大类投资来看，制造业投资预计在基数效应下有所改善，基建投资仍将保持强劲，地产投资受到前期新开工和土地购置带动，仍将保持高位。
而另一些机构则强调从1-4月新开工项目表现看，固定资产投资增速更可能趋降。
交通银行金融研究中心预计，5月投资累计增速放缓至8.7%。他们称，1-4月新开工项目计划总投资额增速只有-5.9%，固定资产投资资金来源增速只有-1.4%。从主要投资类别来看，基建投资增速保持较快，制造业投资缓慢，增速在5%左右。房产销售资金持续回笼，但销售增速放缓，房地产企业融资增长明显放缓，房地产开发投资增速难以持续走高，拐点可能很快到来。
在消费方面，分析人士普遍称，需关注汽车类消费增长放缓，以及房地产政策对相关消费的影响。
中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。财新制造业走势背离，出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑。
**低基数抬高CPI增幅**
通胀方面，受低基数影响，CPI增幅将较前月扩大。交通银行称，5月翘尾因素将从上月的0.56%回升至1.02%，初步判断2017年5月份CPI同比涨幅可能在1.4-1.6%左右。其中食品价格环比将继续出现明显回落，约为下降2个百分点左右。
瑞银也在报告中表示，高频数据显示5月平均食品价格环比跌幅收窄，其中猪肉价格环比下跌3.3%，蔬菜价格环比下跌3.5%。此外，内需平稳应会推动非食品价格环比继续回升。再加上去年基数较低，估计5月CPI同比增速小幅回升至1.7%。
他们称，另一方面，高频数据显示5月生产者产品平均价格环比回落，不过势头有所放缓，其中动力煤价格环比下降、而螺纹钢价格大幅反弹。与之对应，统计局PMI中购进价格指数也明显下行。加之低基数效应逐渐消退，估计5月PPI同比增速放缓至5.7%左右。
申万宏源则表示，5月工业品价格涨跌互现，但前期CRB指数涨幅持续回落、油价涨幅显着放缓，预计PPI涨幅继续回落至5.8%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
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