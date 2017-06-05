数据观测：中国5月新增信贷料回落难延续反季节性增长 M2增速微降

2017年5月31日，图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Thomas White

公布内容：5月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约6月15日

--调查结果：

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 10.4 10.0-11.0 10.5 11.8 39

新增人民币贷款（亿元） 9,000 6,900-13,000 11,000 9,855 39

人民币贷款余额同比（%） 12.8 12.5-13.7 12.9 14.4 20

外汇储备（亿美元） 30,400 30,000-31,000 30,295.33 31,917.36 27

--数据要点：

路透综合39家机构预测中值显示，强监管环境将压低商业银行资产负债表增速和M2增速，中国5月新增人民币贷款料回落至9,000亿元，M2增速则略微下滑至10.4%，而5月末外汇储备余额小幅上升至30,400亿美元。

市场机构指出，4月新增贷款突破季节性特征，5月新增贷款大幅攀升的可能性较小，加之当前处于货币政策稳健中性时期，5月信贷持续反季节特征增长不太现实。

“监管加强仍将导致表外社融向表内信贷转移，但地方债置换规模提升会对信贷造成扰动，预计5月新增信贷1万亿元。由于表外社融受限、企业债券融资依然低迷，新增社融将进一步回落至1.2万亿元。”申万宏源报告称。

交通银行金融研究中心认为，支撑信贷增长的因素，主要来自于资金“脱虚向实”的转换中，市场利率不断抬升，近期直接融资有部分向间接融资发生了转移。同理，目前地方政府债发行进度也较前两年同期更慢，使得其对企业贷款的拉低作用明显弱于过去同期。

此外，房贷需求降温缓慢也对信贷增长有支撑作用。而拉低信贷增量的因素则主要来自于前期投放较快，金融去杠杆已经给银行负债端产生不小的压力，资产端信贷增速短期很大概率会进一步下移。

瑞银证券报告则指出，随着最近房地产销售放缓、调控政策扩散至更多的城市，新增房贷规模可能有所降低，不过，因5月地方政府债券净发行5,520亿元（去年同期5,030亿），估计整体信贷增速可能较4月的15%小幅反弹。

M2增速方面，交行金融研究中心报告指出，信贷减速自然也一定程度拖累5月的M2增速。由于目前监管层在市场流动性方面秉持一种维持基本稳定的态度，外部美元指数有所回落，外汇占款继续下降的压力进一步改善。进而使得5月M2增速大概率维持微降态势，预计降至10%左右。

对于外储规模，瑞银中国经济评论报告指出，鉴于政府收紧资本管制、而美元可能继续偏弱，今年年底人民币对美元贬值不会超过7（此前的预测是7.15），2018年年底不会超过7.1（此前的预测是7.3），外汇储备规模可能不会跌破3万亿美元。

中国央行副行长陈雨露日前表示，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。（完）