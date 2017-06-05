数据观测：中国5月新增信贷料回落难延续反季节性增长 M2增速微降

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
公布内容：5月M2、新增人民币贷款等数据
公布时间：无固定时间，最晚约6月15日
--调查结果：
指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量（M2）同比（%） 10.4 10.0-11.0 10.5 11.8 39
新增人民币贷款（亿元） 9,000 6,900-13,000 11,000 9,855 39
人民币贷款余额同比（%） 12.8 12.5-13.7 12.9 14.4 20
外汇储备（亿美元） 30,400 30,000-31,000 30,295.33 31,917.36 27
--数据要点：
路透综合39家机构预测中值显示，强监管环境将压低商业银行资产负债表增速和M2增速，中国5月新增人民币贷款料回落至9,000亿元，M2增速则略微下滑至10.4%，而5月末外汇储备余额小幅上升至30,400亿美元。
市场机构指出，4月新增贷款突破季节性特征，5月新增贷款大幅攀升的可能性较小，加之当前处于货币政策稳健中性时期，5月信贷持续反季节特征增长不太现实。
“监管加强仍将导致表外社融向表内信贷转移，但地方债置换规模提升会对信贷造成扰动，预计5月新增信贷1万亿元。由于表外社融受限、企业债券融资依然低迷，新增社融将进一步回落至1.2万亿元。”申万宏源报告称。
交通银行金融研究中心认为，支撑信贷增长的因素，主要来自于资金“脱虚向实”的转换中，市场利率不断抬升，近期直接融资有部分向间接融资发生了转移。同理，目前地方政府债发行进度也较前两年同期更慢，使得其对企业贷款的拉低作用明显弱于过去同期。
此外，房贷需求降温缓慢也对信贷增长有支撑作用。而拉低信贷增量的因素则主要来自于前期投放较快，金融去杠杆已经给银行负债端产生不小的压力，资产端信贷增速短期很大概率会进一步下移。
瑞银证券报告则指出，随着最近房地产销售放缓、调控政策扩散至更多的城市，新增房贷规模可能有所降低，不过，因5月地方政府债券净发行5,520亿元（去年同期5,030亿），估计整体信贷增速可能较4月的15%小幅反弹。
M2增速方面，交行金融研究中心报告指出，信贷减速自然也一定程度拖累5月的M2增速。由于目前监管层在市场流动性方面秉持一种维持基本稳定的态度，外部美元指数有所回落，外汇占款继续下降的压力进一步改善。进而使得5月M2增速大概率维持微降态势，预计降至10%左右。
对于外储规模，瑞银中国经济评论报告指出，鉴于政府收紧资本管制、而美元可能继续偏弱，今年年底人民币对美元贬值不会超过7（此前的预测是7.15），2018年年底不会超过7.1（此前的预测是7.3），外汇储备规模可能不会跌破3万亿美元。
中国央行副行长陈雨露日前表示，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。（完）
(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。