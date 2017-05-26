调查：中国5月官方制造业PMI预计微降至51 经济扩张动力减弱

路透北京5月26日 - 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。

兴业银行首席经济学家鲁政委等指出，5月发电耗煤同比、环比均走弱，预示PMI或继续走低。他们预测5月官方制造业PMI为51，环比下降0.2个百分点。

海通证券宏观团队的姜超和于博追踪高频数据后指出，5月以来经济依然疲弱：终端需求中，地产销量跌幅基本持平，乘用车销量批发略改善但零售转差；工业生产中，上旬粗钢产量增速明显回落，发电耗煤增速下滑几成定局。从价格上看，工业品价格整体涨少跌多。

他们表示，当前经济的不确定性也明显升温，主要体现在三个方面：一是货币紧缩的风险；二是金融监管的风险；三是地产调控的风险。

但依然可以在一片不确定性当中寻找到三条确定的线索：一是政府推进的一带一路、雄安新区仍将受到政策支撑；二是消费和服务业受地产调控和货币收缩的影响相对较小；三是在经济下行阶段，行业龙头受到的影响相对较小。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

4月 3月 2月 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4

路透调查预估中值并显示，5月财新制造业PMI预计自上月的50.3降至50.1。

随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，此前数据显示中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。 [nL4S1IH150]

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）