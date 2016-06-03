数据观测：中国5月物价料平稳运行 经济扩张势头有所放缓

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同 预测数期

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.3 2.0 ~ 2.5 1.2 47

工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.3 -3.4 -3.8 ~ -2.4 -4.6 43

工业增加值 5.9 6 5.5 ~ 6.2 6.1 41

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 10.5 10.5 10.1 ~ 10.8 11.4 36

社会消费品零售总额 10.1 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1 40

注：固定资产投资前值为1-4月数据。

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国经济5月料延续平稳增长，但增长动能较前月有所削弱，工业增速略放缓，投资和消费基本持稳，通胀亦持平于上月水准。

“随着决策层更加注重稳增长与供给侧改革之间的平衡，政策宽松力度边际上减弱，经济扩张势头有所平缓。”中金公司在预测报告中称，预计5月工业增加值环比略有上升，而同比增速小幅下跌至5.9%。

他们表示，5月价格指数与上月基本持平，蔬菜价格大幅回落，猪肉价格环比增速放缓，而房价上涨等因素或继续带动居住等非食品价格边际上行，5月CPI预计同比增长2.2%。钢铁价格在前期涨幅的基础上出现较大调整，有色金属价格也普遍下跌，但原油以及其他一些重要生产资料价格上涨，预计5月PPI指数环比持平，同比变化-3.3%。

华创证券也认为，工业增加值增速将继续小幅放缓。从高频数据来看，虽然钢铁、水泥开工率在一季度低库存和价格反弹的提振下仍在惯性恢复，但六大发电集团日均煤耗量同比-9.73%，跌幅较3月的-7.23%扩大，南华工业品指数也在5月大幅下跌。预计5月工业增加值同比将回落至5.9%左右。

在固定资产投资方面，华创预计与前四月基本持平。分类来看，5月各线楼市的销售虽普遍降温，考虑到房地产投资相对销售的滞后性和开发商拿地热情高涨，预计房地产投资将继续回升；稳增长下基建投资将继续保持较高增速，但增速难以进一步扩大；受制于产能过剩与投资收益率低迷，制造业投资增速预计还将继续走低。

最新公布的四项中国5月PMI指数三降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。（完）