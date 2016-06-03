数据观测：中国5月物价料平稳运行 经济扩张势头有所放缓

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
调查结果: (同比,%)
预估中值 前值 预估区间 上年同 预测数期
居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.3 2.0 ~ 2.5 1.2 47
工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.3 -3.4 -3.8 ~ -2.4 -4.6 43
工业增加值 5.9 6 5.5 ~ 6.2 6.1 41
固定资产投资(不含农户)(1-5月) 10.5 10.5 10.1 ~ 10.8 11.4 36
社会消费品零售总额 10.1 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1 40
注：固定资产投资前值为1-4月数据。
路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国经济5月料延续平稳增长，但增长动能较前月有所削弱，工业增速略放缓，投资和消费基本持稳，通胀亦持平于上月水准。
“随着决策层更加注重稳增长与供给侧改革之间的平衡，政策宽松力度边际上减弱，经济扩张势头有所平缓。”中金公司在预测报告中称，预计5月工业增加值环比略有上升，而同比增速小幅下跌至5.9%。
他们表示，5月价格指数与上月基本持平，蔬菜价格大幅回落，猪肉价格环比增速放缓，而房价上涨等因素或继续带动居住等非食品价格边际上行，5月CPI预计同比增长2.2%。钢铁价格在前期涨幅的基础上出现较大调整，有色金属价格也普遍下跌，但原油以及其他一些重要生产资料价格上涨，预计5月PPI指数环比持平，同比变化-3.3%。
华创证券也认为，工业增加值增速将继续小幅放缓。从高频数据来看，虽然钢铁、水泥开工率在一季度低库存和价格反弹的提振下仍在惯性恢复，但六大发电集团日均煤耗量同比-9.73%，跌幅较3月的-7.23%扩大，南华工业品指数也在5月大幅下跌。预计5月工业增加值同比将回落至5.9%左右。
在固定资产投资方面，华创预计与前四月基本持平。分类来看，5月各线楼市的销售虽普遍降温，考虑到房地产投资相对销售的滞后性和开发商拿地热情高涨，预计房地产投资将继续回升；稳增长下基建投资将继续保持较高增速，但增速难以进一步扩大；受制于产能过剩与投资收益率低迷，制造业投资增速预计还将继续走低。
最新公布的四项中国5月PMI指数三降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。
人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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