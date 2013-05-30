中国5月官方制造业PMI料续降至50.1

* 公布项: 中国5月官方制造业PMI

* 公布时间: 6月1日(周六)约9:00

* 路透预估中值: 50.1

* 预估区间: 49.0 ~ 50.5

* 历史数据: 4月--50.6；3月--50.9；2月--50.1；1月--50.4

路透北京5月30日 - 路透综合11家分析机构预估中值显示，受需求持续低迷影响，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。这和此前出炉的汇丰中国制造业PMI初值走势一致，暗示工业活动持续萎靡，助燃经济面疑虑。

兴业银行首席经济学家鲁政委详细分析称，5月钢材社会库存连续下降主要是季节性所致，终端需求的好转尚不及往年同期；5月上半月重卡销量也略微低于预期，销售复苏势头较4月小幅放缓；5月上中旬全国发电量环比4月同期微幅下降，同比也低于4月。

此外，外需也没有明显改善，出口集装箱运输市场情况显示，“五一”节前货量表现不如预期，节后仍无好转迹象，除北美航线下半月后货量明显回升，其余航线运输需求均延续下滑走势。

“从官方PMI自身波动规律看，有历史数据以来，5月PMI均出现回落。”鲁政委称，综合种种因素预计5月官方PMI将回落至50.1，工业增加值同比增速为9.1%，上月分别为50.6和9.3%。

中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，暗示二季度经济表现恐更加逊色，均令市场疑虑升温。

国际货币基金组织(IMF)周三再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策；经济合作暨发展组织(OECD)同日亦发布较悲观看法，最新预估中国今年成长率为7.8%，此前预期为8.5%。

野村首席经济学家张智威对官方PMI的预测亦不乐观，他预计会降到49。“整体来看经济正在放缓，PMI跌破50是有可能的。”他说，“此外还有季节性因素，5月PMI往往会大幅下滑。”

内需疲软加上海外经济复苏反复，推动汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位。汇丰定于下周一（6月3日）公布中国5月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的5月中国官方制造业PMI预估详情:

野村 49.0

ING资本市场 49.6

华宝信托 49.7

北京领先国际金融资讯 50.0

大和资本市场 50.1

兴业银行 50.1

日信证券 50.1

浙商证券 50.1

海通证券 50.2

上海证券 50.4

渣打 50.5

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路透中值 50.1

4月数据 50.6(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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