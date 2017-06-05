数据观测：中国5月进、出口同比增速料继续回落 贸易顺差续扩

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
公布内容：中国5月进出口数据
公布时间：6月8日
--调查结果:
指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 7.0 3~11.7 8 -6.9 41
进口(%) 8.5 3~15 11.9 -0.5 41
贸易顺差(亿美元) 463.2 350 ~ 550 380.48 447.49 42
--数据要点：
路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国5月进、出口同比增速料继续下滑，其中进口增速将回归到个位数，受此影响，贸易顺差有望继续扩大。
受外需环境延续改善，各类外贸出口先行指数上升，5月出口料同比增长7%；而年初以来进口快速增长有基数较低、价格上涨、需求回暖三方面因素，但5月这三个因素都在走弱，进口增速料降至8.5%；贸易顺差有望续扩至463.2亿美元。
“今年出口形势好于过去两年，全年有望实现正增长。...出口整体趋好，但不排除未来出口增速出现波动状况，部分月份仍有负增长可能。”交通银行金融研究中心宏观月报称。
该报告指出，近期新兴市场经济体整体向好，IMF(国际货币基金组织)大幅调高2017年亚太地区经济增速至5.5%。外贸出口先导指数和出口经理人指数上升，出口集装箱运价指数上涨，出口增长态势能够保持。但近期国际市场需求有所走弱，BDI指数从4月超过1,200点下降至5月下旬的934点，预计5月出口保持增长，但增速可能略有回落，出口额比4月有所上涨。
申万宏源报告亦认为，BDI指数（波罗的海干散货指数）显示，全球贸易增速或将有所放缓。而作为出口领先指标的美国制造业PMI(采购经理人指数)已连续两月出现回落，且5月BDI指数进一步回落也显示全球贸易热度放缓，预计中国5月出口增速将回落。
瑞银中国经济评论报告也预计，中国5月出口同比增长小幅减速。4月欧美企业信心走弱，美国ISM（美国供应商管理协会）指数和德国经济智库IFO公布的企业信心指数均有所下行；而中国官方制造业PMI中新出口订单指数小幅上行，但进口指数小幅走弱。
进口方面，之前推动进口增长的三个主要因素，包括基数较低、价格上涨和需求回暖，进入5月后都在走弱；且近期大宗商品价格指数不再趋势性上升，3月以来PPI涨幅收窄，制造业和非制造业扩张势头放缓，企业补库存需求可能走弱，会影响到进口状况，今年以来料首次降至个位数增长。
招商证券报告指出，工业生产将回落，进口需求也将相对下降。虽然国际大宗商品价格环比有所回升，食品、油脂等涨幅较大，对进口价格略有抬升，但需求端弱于预期，预计5月进口增速继续回落，贸易顺差有所扩大。
不过，贸易部门拉动经济增长的作用增强。年初以来贸易状况整体改善，虽然4月以美元计价的出口增长8%，比3月有所放缓，但剔除季节波动的出口增速保持平稳，增长势头得以保持。外需处于回暖过程，一季度净出口对经济增长的贡献由负转正，全年贸易领域对经济增长的拉动作用有望强于过去两年，预计5月贸易顺差将继续扩大。
中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。