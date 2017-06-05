数据观测：中国5月进、出口同比增速料继续回落 贸易顺差续扩

公布内容：中国5月进出口数据

公布时间：6月8日

--调查结果:

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 7.0 3~11.7 8 -6.9 41

进口(%) 8.5 3~15 11.9 -0.5 41

贸易顺差(亿美元) 463.2 350 ~ 550 380.48 447.49 42

--数据要点：

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国5月进、出口同比增速料继续下滑，其中进口增速将回归到个位数，受此影响，贸易顺差有望继续扩大。

受外需环境延续改善，各类外贸出口先行指数上升，5月出口料同比增长7%；而年初以来进口快速增长有基数较低、价格上涨、需求回暖三方面因素，但5月这三个因素都在走弱，进口增速料降至8.5%；贸易顺差有望续扩至463.2亿美元。

“今年出口形势好于过去两年，全年有望实现正增长。...出口整体趋好，但不排除未来出口增速出现波动状况，部分月份仍有负增长可能。”交通银行金融研究中心宏观月报称。

该报告指出，近期新兴市场经济体整体向好，IMF(国际货币基金组织)大幅调高2017年亚太地区经济增速至5.5%。外贸出口先导指数和出口经理人指数上升，出口集装箱运价指数上涨，出口增长态势能够保持。但近期国际市场需求有所走弱，BDI指数从4月超过1,200点下降至5月下旬的934点，预计5月出口保持增长，但增速可能略有回落，出口额比4月有所上涨。

申万宏源报告亦认为，BDI指数（波罗的海干散货指数）显示，全球贸易增速或将有所放缓。而作为出口领先指标的美国制造业PMI(采购经理人指数)已连续两月出现回落，且5月BDI指数进一步回落也显示全球贸易热度放缓，预计中国5月出口增速将回落。

瑞银中国经济评论报告也预计，中国5月出口同比增长小幅减速。4月欧美企业信心走弱，美国ISM（美国供应商管理协会）指数和德国经济智库IFO公布的企业信心指数均有所下行；而中国官方制造业PMI中新出口订单指数小幅上行，但进口指数小幅走弱。

进口方面，之前推动进口增长的三个主要因素，包括基数较低、价格上涨和需求回暖，进入5月后都在走弱；且近期大宗商品价格指数不再趋势性上升，3月以来PPI涨幅收窄，制造业和非制造业扩张势头放缓，企业补库存需求可能走弱，会影响到进口状况，今年以来料首次降至个位数增长。

招商证券报告指出，工业生产将回落，进口需求也将相对下降。虽然国际大宗商品价格环比有所回升，食品、油脂等涨幅较大，对进口价格略有抬升，但需求端弱于预期，预计5月进口增速继续回落，贸易顺差有所扩大。

不过，贸易部门拉动经济增长的作用增强。年初以来贸易状况整体改善，虽然4月以美元计价的出口增长8%，比3月有所放缓，但剔除季节波动的出口增速保持平稳，增长势头得以保持。外需处于回暖过程，一季度净出口对经济增长的贡献由负转正，全年贸易领域对经济增长的拉动作用有望强于过去两年，预计5月贸易顺差将继续扩大。

中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。（完）