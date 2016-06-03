数据观测：中国5月出口料维持跌势进口降幅收窄 贸易顺差环比扩大

--调查结果:

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -3.6 -9.0~3.5 -1.8 -2.5 41

进口(%) -6.0 -13.0~6.7 -10.9 -17.6 41

贸易顺差(亿美元) 580 456~691 455.6 594.9 39

--数据要点：

路透综合41家机构预测中值结果显示，中国5月出口同比增速将延续负增长，且降幅有所扩大。因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱。

中国5月进口同比降幅则料收窄。前期一度支撑同比跌幅收窄的大宗价格反弹和进口改善等因素在本月消退，不过去年同比的低基数将继续支撑进口降幅收窄。

“从主要贸易国的PMI指数来看，日本、美国和欧元区均不及4月，外需依旧疲软。”华创证券宏观团队最新报告称。

交通银行金融研究中心的报告亦指出，前期外贸出口先导指数回升预示近期出口有可能出现一定改善，但相对较高的出口基数又决定了5月出口改善的余地较为有限，同时从周边对出口依赖较高的经济体来看，当前出口形势也不容过分乐观。

该报告并认为，进口方面，全球大宗商品价格从年初以来的整体回升转向结构分化。除原油外，多数大宗商品价格均有所回落。近期中国部分大宗商品进口数量增速再次下降，似表明中国相关原材料库存已趋于阶段性饱和。

不过路透对39家机构的调查结果显示，5月的贸易顺差会较上月继续扩大。路透调查的5月贸易顺差中值为580亿美元，较上月456亿美元扩大近三成。

“5月贸易顺差较高。进出口同比数据受基数效应干扰，波动较大，但随中国需求平稳回升并带来回溢效应，进出口环比将会改善。”中金宏观最新的报告指出。

中国海关公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

中国商务部上月发布中国对外贸易形势报告(2016年春季)称，3月份以来贸易出现向好迹象，贸易条件继续改善。外贸发展长期向好的基本面没有改变，结构调整和转型升级取得新进展，但2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。

另外，5月人民币对美元贬值1.5%录得去年8月汇改以来的最大月度跌幅，但市场反应平静，并未出现恐慌式购汇和资本外流。综合19家机构调查显示，5月中国外汇储备料续小幅下降200亿美元至3.20万亿美元。（完）