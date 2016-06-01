调查：中国6月货币政策料持稳 资金利率预期走高施压债市

路透上海6月1日（作者 徐永） - 2016年第六期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行6月维持基准利率和准备金率不变。中国高层定调经济L型走势，摒弃债务杠杆刺激模式，货币政策中性稳健，参与机构对二季度末的资金利率预期整体走高，金融债和信用债可能面临调整压力，国债表现分化。

中国5月公布的宏观数据全面转弱，预想中的资金紧张也因PSL常态化操作、营改增补充政策等得以幸免，当月债市除国债外其余品种收益率下行幅度均较大；不过进入6月半年末，市场对MPA政策等带来的资金面扰动较为谨慎，债市中期仍有支撑，但6月波动不可怠慢。

美国经济消费强劲、7月加息概率较大，且美联储已经在试验小规模出售MBS、国债等操作，收缩资产负债表，美元升值；欧洲央行6月则将开始逐步买入企业债，欧洲经济继续改善；日本将明年消费税提升计划延后。发达经济体当前增长形势有所改善，但仍需关注美国经济指标弱于预期、英国退欧公投、希腊债务协议分歧等可能会给市场带来的影响。

人民币兑美元汇率5月以来贬值幅度较大，有利于中国央行提前释放美元加息带来的贬值压力，造成的美元升值效应也可能会影响美国年内的加息步伐。不过整体而言，美联储加息窗口期间，人民币继续贬值的压力不小，国际资本流动叠加季末效应，6月中国银行间流动性管理面临挑战。

调查结果显示，99%的参与机构认为，央行6月会维持一年期存款基准利率在1.5%不变；76家参与机构中，预期6月降息的机构数量仅为一家，预期未来三个月会降息的机构数量也仅为四家。

另外，当前预期6月和未来三个月大型存款类机构法定存款准备金率不变的比例分别为89%和63%，均较上期比例明显提高，显示市场降准预期在减弱。

展望结果并显示，6月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.0429%、2.3960%和2.9611%，分别较5月全月实际均值上涨6个基点(bp)、8个bp和4个bp，季度末资金面不乐观。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，6月末预测均值较5月底实际值变化幅度在-5到7BP之间，5月走势较好的金融债、信用债面临调整压力，10年期国债则收益率预期下行，调整情绪缓和。

参与机构预期中国6月末10年期国债收益率估值为2.97%，较上月末下跌2个BP。

2016年第六期展望调查共有76家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。本期新增阳光资产管理公司。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)