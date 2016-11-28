调查：中国11月官方制造业PMI料微降至51 制造业恐再面临下行风险

* 公布项: 中国11月官方制造业PMI

* 公布时间: 12月1日（周四）上午9时

* 路透预估中值：51.0；预估区间:50.3-51.5

路透北京11月28日 - 路透综合36家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅回落至51，脱离上月触及的逾两年高点。分析人士认为，未来随着楼市调控效应的进一步显现，原本就受到去产能、出口疲弱钳制的制造业恐面临再度下行风险。

中国民生银行宏观经济研究中心副主任应习文表示，10月工业企业利润增速小幅加快，11月工业品价格的上升速度也有所加快，制造业仍将维持较为景气的状态；但此前房地产市场调控的对工业的传导效应已经初步显现，市场交易量已出现下滑，并将在未来几个月中逐渐增强，这可能导致PMI回落。

他预计11月官方制造业PMI会降至51左右。

申万宏源宏观团队周度观察显示，11月以来尽管季节性因素推升发电耗煤量走高，但同比增速弱于10月。而钢厂开工率自10月底以来持续下滑，与黑色系大涨显着背离。仅半钢胎和全钢胎开工率仍较10月高，但同比增速也开始放缓。

具体来看，截止25日数据，11月发电耗煤同比9.3%，较10月同期12.5%有所下滑；11月高炉开工率同比下跌1.2%，跌幅小幅扩大；汽车开工率同比增长11%，增速略降。

“本轮经济短期回稳主要体现为库存周期，但目前下游地产、乘用车、家电，上游的煤炭库存均出现回升，意味着去库存已基本结束，”海通证券首席宏观债券分析师姜超也表示，“如果地产销售、发电增速等继续下滑，未来或将较快由主动补库存转为被动补库存，这也意味着库存周期接近尾声。”

他认为，经济再度下行的风险值得高度重视。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智也指出，从目前看，中国的出口压力依然比较大，制造业出口订单可能相对较弱；再加上目前去产能力度较大，特别是今年三季度煤炭和钢铁的去产能速度加快，这也有可能给制造业生产带来一定负面影响。

中国国务院副总理刘延东日前表示，今年中国已经削减8,800万吨钢铁产能，并超额完成削减煤炭产量目标。

中国国家统计局日前公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2016年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月

51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）