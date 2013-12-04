中国11月进出口料双双录得约7%同比增幅

* 公布内容: 中国2013年11月进出口贸易数据

* 公布时间: 12月8日（周日）

--调查结果:

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 7.1 2.8-10.3 5.6 2.9

22

进口(%) 7.2 3.3-9.1 7.6 0

22

贸易顺差(亿美元) 217 148-330 311 196.3 19

--数据要点：

最新路透调查结果显示，中国11月进出口都有望录得7%左右的同比增速。出口方面外需继续改善，且去年基数较低；而得益于中国经济增长企稳，内需有望继续拉动进口平稳增长。

接受路透调查的22个机构中值显示，11月中国出口料取得7.1%的同比增速，较前月同比5.6%有所改善；11月进口则料增长7.2%，较前月7.6%略有回调。当月贸易顺差料在217亿美元水平，亦较前月311亿美元收窄。

从调查结果看，各机构对出口增速能否继续保持反弹趋势仍然存在分歧，其预测区间在2.8%-10.3%。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，11月出口增速可能回落。原因是旺季过后，11月的运输需求表现平淡，多条航线运力收缩，市场运价月初涨后再次回调。

中信证券的研究报告则称，欧美PMI处于扩张区间，且11月工作日较10月增加，预计11月进出口绝对金额较10月进一步改善。未来2个月，基数将对外贸增速形成扰动，11月进口基数和12月出口基数先后出现显着抬升。

国信证券的报告指出，目前新兴市场最动荡时期已过，发达经济体增长前景也在逐步改善，中国出口增速已常态化回归。11月PMI新出口订单和进口指数均有所改善，且去年同期进出口增速均显着下滑（尤其是出口），留下了一个较低的基数。。

商务部发言人沈丹阳曾于11月表示，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。

以下为本次路透调查结果：

预测机构 出口同 进口同 顺差（亿美元

比 比 ）

4CAST 8.0 7.6 217

澳新银行 6.0 7.0 191

交通银行 5.0 7.5 160

美银美林 4.1 7.3 153

国开证券 7.2 9.1 248

招商证券 7.5 7.8 274

中金 7.0 7.0 208

中信证券 6.0 5.5 214.5

大和资本市场 6.3 5.8 ~

德意志银行 10.0 9.0 230

光大证券 9.8 8.3 237

国信证券 8.0 7.6 217

海通证券 9.2 7.6 240

高频经济 2.8 6.4 148

宏源证券 6.0 3.7 ~

华创证券 6.5 7.6 ~

兴业银行 4.0 5.0 200

上海证券 10.3 3.3 330

申银万国 10.1 8.7 237

瑞银 8.0 5.5 250

华宝信托 6.5 7.0 200

西班牙对外银 8.2 5.9 247

行

注：～为数据无法提供。 （完）

(发稿 罗晟; 审校 李然/杨淑祯)

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