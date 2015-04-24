调查：中国料进一步放松政策 以稳定经济增长

图为中国央行总部大楼，工人们在清洁大楼的玻璃幕墙。 REUTERS/Barry Huang

路透北京4月24日 - 一项路透调查显示，如果中国想实现7%的经济增长率，今年就将再次降息，并下调银行存款准备金率，祭出2008年全球金融危机以来最大规模的宽松政策。

路透对11-15名分析师的调查显示，今年年底前中国料降息25个基点，并将银行存款准备金率下调100个基点。

不过放宽政策料不足以带动经济复苏，凸显中国经济下行的严重程度。

相反，中国如果想要防止经济进一步放缓，降息和降准被认为是最起码要采取的行动。

中国经济预计能保持7%的同比增幅不变，直到2016年第二季，届时料降至6.9%。

今年增幅若在7%左右，将是25年以来的最低增速。

“为了抑制通缩及经济下行风险，将采取更多(政策)宽松措施，”花旗分析师表示，并预计政策放松的力度可能更大。

“我们依然预计，今年剩余时间将再降息两次(每次25个基点)，目前认为要抵消资本流出影响并降低融资成本，必须还要再降准两次，”花旗在一份报告中称。

中国1-3月经济增速降至六年低点7%，出口、投资、工业生产和国内消费增幅均小于预期。

中国房地产市场增速也降至六年低点，因房价下跌和大量库存抑制了新投资，并削弱了对水泥、玻璃和钢材等建筑材料的需求。这对中国经济而言，无异于雪上加霜。房地产及相关行业占中国经济规模的15%左右。

中国今年通胀率或将从去年的2.0%降至1.5%，表明需求普遍疲软，明年通胀率或升至2.2%。

低迷物价压力是中国的一大担忧因素，政府担心将重蹈日本覆辙，经历数十年物价连降的通货紧缩，导致经济增长乏力。

中国官员已指出，通胀指数低于1%将拉响通缩警报。

据新华社本周援引中国央行顾问陈雨露的话称，面对顽固的通缩压力，中国后续进一步降准的可能性很大。

为刺激经济增长，中国央行4月19日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一(20日)起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。这是该央行两个月以来第二次全线降准，也是自2008年全球金融危机爆发以来降准幅度最大的一次。

中国央行去年11月和今年2月两次降息，而且近期还推出多项鼓励购房举措。(完)

(编译/审校 王丽鑫/汪红英/刘秀红/白云/张若琪)

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