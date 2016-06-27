路透调查：中国6月官方制造业PMI料微降至50 创四个月新低

路透北京6月27日 - 路透综合32家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微降至50，创四个月新低，政府将不得不推出更多刺激措施以提振疲弱经济。

中国的制造业活动在长达七个月的收缩后，从今年3-5月开始连续三个月的扩张，彰显政府试图刺激经济重获动力。但是，最新数据表明，经济增长仍然脆弱，上述预测亦反映出对世界第二大经济体继续放缓势头的担忧。

“固定资产投资、贸易和工业增加值数据都指向一个事实，即经济增长有所放缓，”中国银行研究员周景彤说，大宗商品价格下滑将拖累6月PMI数据。

他并认为，弱于预期的数据可能会促使中国进一步增加财政支出，并再次放松货币政策。

在英国上周公投决定离开欧盟后，全球经济的不确定性飙升。尽管其对中国经济还不会立即产生影响，但其长期的不确定性可能会削弱商业信心和中国最大市场之一西欧的市场需求。

中国总理李克强周一指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；中国经济下行压力仍然较大，困难是不能低估的；不过中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______2016年__________ ______________2015年__________________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%)50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2 50.2

中国国家统计局周一公布，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,372.2亿元人民币，同比增长3.7%，增速比4月份回落0.5个百分点。但工业企业效益继续呈现积极变化，延续了今年以来的增长态势。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）