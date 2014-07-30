调查：中国7月官方制造业PMI料续升至51.4 创八个月高位

路透北京7月30日 - 路透综合24家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.4，连续第五个月回升，并创下八个月高位，经济企稳迹象更加稳固。

分析人士预计，未来料有进一步微刺激举措出台，且原有的举措如加快棚改和基建投资等也会加快推进落实，以保持经济增长动能。

“微刺激效应继续显现，随着三季度国内生产好转和外贸回暖，PMI预计还能继续上升，至少短期来看前景还是偏乐观一些。”民生银行发展规划部高级专家温彬称。

他认为，要保持这样一个增长动能，三季度可能还会有一些微刺激举措出台，原有举措如棚改等也会进一步落实。

受产出和新订单指数大幅上升推动，上周出炉的汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月

高位52.0，且为连续第二个月站上50荣枯线。汇丰中国7月制造业PMI终值定于8月1日公布。

国内券商--华创证券7月中旬曾赴湖南湖北调研，调研结果也进一步确认经济稳中有升。“地方普遍预期如果当前微刺激政策能持续发力，下半年将好于上半年，全年呈现低开稳走的格局。”华创在研究报告中指出。

全年来看，华创维持对中国经济增长7.4%的增速预测，并预计三季度小步快跑、持续加

码的政策基调仍将延续，货币政策也将在保持总量基本稳定的同时，加大对重点领域的定向

结构性支持。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__________2014年____________ ________________2013年_______________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%) 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8

中国官方媒体--人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳

定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续

使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。

通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的7月中国官方制造业PMI预估详情:

4CAST 51.6

Action Economics 51.5

中国银行 51.5

巴克莱 51.2

法国巴黎银行 51.3

美银美林 51.0

CA-CIB 51.4

德国商业银行 51.4

瑞士信贷 51.2

大和资本市场 51.3

丹麦丹斯克银行 51.3

华融证券 51.5

华宝信托 51.8

ING资本市场 51.4

摩根大通 51.4

LBBW 51.5

招商证券 51.2

民生银行 51.6

摩根士丹利 51.4

Natixis 52.5

上海证券 51.2

申银万国 51.2

法国兴业银行 51.5

渣打 51.2

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7月预估中值 51.4

6月数据 51.0

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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