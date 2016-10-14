数据观测：中国三季度GDP增速料维持在6.7% 得益于政府投资续增及房地产拉动

* 公布内容：中国三季度GDP

* 公布时间：10月19日(周三)上午10时

路透北京10月14日 - 路透综合58家机构预测中值结果显示，预计中国三季度GDP增幅与上季持平，仍为6.7%，主因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。但去产能之痛和债务压力仍会在较长时间内影响到中国经济。

“房地产销售升温带动房地产服务业增加值上涨，进而也有助于拉动本季GDP同比增速；而第三产业的金融业增加值对GDP贡献比重增加，由于金融市场状况弱于去年同期，金融服务业增加值同比增速表现为本季度GDP同比增速的拉低因素。”北京大学经济研究所报告称。

报告预计，三季度GDP同比增速较大概率与前期持平，稳定于6.7%的水平；并预计三季度工业增加值同比增长约6.2%，回升0.3个百分点。

交通银行金融研究中心的报告也认为，从三大需求看，出口对经济增长的拉动作用回升但依然较弱；近两个月投资增速下降，但近期出现企稳迹象；消费保持稳健增长，对经济的拉动作用增强。从三次产业看，第一产业对经济的影响不大，第二产业生产有所回暖，第三产业增长稳健。三季度经济趋稳，GDP增速为6.7%。

中国国家统计局下周三（19日）还将同时公布9月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额，以及1-9月固定资产投资数据。此前出炉的路透调查结果显示，分析师预计9月工业增速可能略加快至6.4%，消费同比增长持稳在10.6%，1-9月投资同比增速略提高至8.2%，但仍接近1999年12月以来的最弱增长。

尽管预计三季度中国经济增幅仍与二季度持平，但因去产能压力犹在，而需求端的有效需求依旧不足，均对经济形成压力。中国经济下行压力不减。

北京大学经济研究所报告指出，从需求端工业生产方面，工业品价格反弹缓解通缩压力，降成本等措施持续改善工业生产经营状况，但作用空间逐渐压缩，加之产能过剩的背景，以及投资系统性下滑的态势，工业生产持续反弹仍受到制约。

“综合来看，经济运行整体平稳，但有效需求疲弱并未得到实质改善，改革预期及进度与财政政策支持力度对经济运行表现的相关性愈加增强。固定资产投资增速的系统性下滑风险仍然存在，后期稳增长政策面临考验。”报告称。

中国总理李克强近日表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期，9月调查失业率近年来首次低于5%。

中国此前公布的9月官方制造业采购经理人指数(PMI)和非制造业商务活动指数较上月一个持平，一个微升，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。（完）