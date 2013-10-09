数据观测：三季度中国GDP预计企稳回升至7.8%

* 公布内容：中国三季度GDP，9月通胀、工业、投资和消费

* 公布时间：10月14日(周一)公布9月通胀数据

* 10月18日(周五)公布三季度GDP及9月工业、投资和消费

调查结果: (同比,%)

中值 预测区间 前值 上年同 预测数

期

三季度国内生产总值(GDP)同比 7.8 7.4 ~ 8.2 7.5 7.4 21

9月数据：

中值 预估区间 上月 上年同 预测数

期

居民消费价格指数(CPI) 2.9 2.3 ~ 3.2 2.6 1.9 21

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.4 -1.6 ~ -1.2 -1.6 -3.6 21

固定资产投资(不含农户)(1-9 20.3 20.1 ~ 21.2 20.3 20.5 20

月)

工业增加值 10.1 9.5 ~ 10.7 10.4 9.2 21

社会消费品零售总额 13.5 12.8 ~ 14.1 13.4 14.2 21

注：固定资产投资前值为1-8月数据。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。

分析人士并预计，年内余下时间通胀将保持小幅缓慢攀升趋势，但仍温和可控；而随着前期稳增长政策效应减弱，工业增速的回落将是大概率事件。

不过，固定资产投资预计仍将保持稳健，因为虽然房地产销售放缓抑制投资意愿，但三季度内基建投资仍将维持较高增速，构成一定支撑。

“官方和汇丰PMI均表明经济增长动能可能有所放缓，预计9月数据将显示实体经济活动依然保持强劲，不过环比增长势头可能略微走软，”瑞银特约首席经济学家汪涛指出。

他预计三季度中国GDP同比增速料为7.7%；展望四季度，预计由于补库存需求减弱和信贷增速放缓，四季度增长动能将会稍弱于三季度，不过仍将强于今年上半年。

他认为，未来两三个季度关键的市场驱动因素“将由周期性的经济数据表现和流动性状况，转变为改革措施的公布和后续的执行情况。”

中国二季度经济增速续放缓至7.5%令市场担忧，随后中国政府出台一系列定向支持举措例如棚户区改造、信息消费和支持铁路及基础设施建设等，最高领导层讲话亦明确增长底线，这些都帮助提振市场信心并支持市场活动。这从7-8月亮丽的宏观经济数据可见一斑。

但各种“微刺激”举措对经济的提振效应恐怕暂告一段落。此前出炉的中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。未来整体预计呈现平稳态势。

招商证券在数据观测报告中也指出，随着夏季结束，带动8月工业增速强劲增长的电力生产将会走弱，而9月上中旬发电量波动较大，总体看是弱于8月同期增速。

“螺纹钢、化工产品等价格走弱，显示产品供求情况不支持工业生产维持上月强劲扩张势头，”该券商认为，9月工业增速回调概率较大，预计同比增速为9.8%。

在中国国家主席习近平看来，中国目前经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

“实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，只要7%的增速就够了，”他在出席亚太经合组织工商领导人峰会时称，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些。

以下为预测数据详情：

三季度 --- --- --- --- --- ---9月--- --- --- --- --- ---

GDP CPI同比 CPI环比 PPI 投资 工业 零售销

售

交通银行 7.7 2.9 ~ -1.5 20.3 10.3 13.6

凯投宏观 7.8 3.0 ~ -1.3 20.5 10.5 13.4

国开证券 7.7 2.8 0.5 -1.4 20.2 9.8 13.5

建设银行 7.8 2.8 0.5 -1.4 20.2 10.5 13.5

招商证券 7.6 2.9 0.6 -1.5 20.4 9.8 13.2

中金 7.8 3.0 ~ -1.4 20.4 10.0 13.0

花旗 7.8 2.7 0.5 -1.2 20.1 10.0 13.5

银河证券 7.8 2.6 0.3 -1.6 20.2 10.2 14.1

海通证券 7.7 2.9 0.4 -1.4 21.2 9.9 12.8

高频经济 8.2 2.3 ~ -1.2 ~ 10.7 12.9

华创证券 7.8 2.8 0.5 -1.5 20.2 9.9 13.7

华融证券 7.6 2.7 0.4 -1.5 20.4 10.2 13.5

华宝信托 7.7 2.8 0.5 -1.4 20.3 10.2 13.5

兴业银行 7.8 2.9 0.6 -1.5 20.2 10.1 13.6

华侨银行 7.8 2.8 0.5 -1.4 20.3 10.4 13.5

北京领先国 7.4 3.2 ~ -1.3 20.3 9.5 12.9

际金融资讯

日信证券 7.8 3.0 ~ -1.3 20.4 10.1 13.4

上海证券 7.8 3.1 0.8 -1.5 20.3 10.6 13.6

申银万国 7.6 3.0 ~ -1.4 20.5 10.0 13.5

瑞银 7.7 2.9 ~ -1.3 20.3 10.0 13.3

浙商证券 7.8 2.9 0.4 -1.4 20.2 10.1 13.5

注：~ 表示数据不可得；投资为1-9月同比增速 (完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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