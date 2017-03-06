数据观测：中国2月宏观数据料显示经济稳步增长 控债务获腾挪空间

2016年1月拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京3月6日 - 未来几周中国将公布一连串经济数据，预计将显示2月份经济取得稳步的增长，即便是政府下调了今年的GDP增长目标，以求控制债务快速积累所带来的风险。

根据路透的调查，2月中国进出口增速预计会双双触及多年高位，这将强化对于全球经济增长正在加快的观点，增强中国政策制定者推进结构性改革的信心。

华侨银行分析师在周一发布的一份报告中写道，第一季中国经济增速可能加快至7%，高于去年第四季的6.8%，另表示从春季开始增速或会放缓。

中国2月工业生产者出厂价格指数(PPI)或同比上涨7.7%，创下近九年来最高涨幅，反映出制造业、尤其是重工业的持续坚挺态势。

在建筑热潮推动下，中国铁矿石及钢材价格已上涨一年，但库存上升的疑虑亦日渐升高。

虽然行业调查显示制造业者得以提价，将生产成本上升的一部分转嫁给客户，但进一步传导至消费者物价上扬的证据不多。

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料为1.7%，低于1月时的2.5%，因农历春节过后食品价格恢复正常。中国政府今年的通胀率目标为3%，与2016年相同。

中国外汇储备料为连续第八个月下滑，但跌幅料不大，因美元走软及中国当局加强限制资金汇出，减轻了资本外流压力。

中国2月外汇储备料降至2.973万亿(兆)美元，1月为2.998万亿，为近六年来首次跌落3万亿美元大关。

虽然3万亿美元并未被视为中国当局一道重要底线，但外界日益怀疑，如果美元恢复升势，中国能够同时保卫人民币及外汇储备多久。

中国周二将公布外汇储备，周三及周四公布贸易及通胀数据，3月10-15日公布新增贷款及货币供给数据。

中国将在3月14日公布工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资数据。这次的数据综合了1月和2月的情况，以平抑春节长假期造成的季节性影响。今年春节假期自1月底开始，去年是在2月。

1-2月工业增加值料增长6.2%，高于12月的6.0%；固定资产投资可能增长8.2%，略高于12月的8.1%。

同期的社会消费品零售总额增长速度可能放缓至10.5%，12月则为增长10.9%。

由于政府取消了税惠政策，汽车销售可能受创尤为严重。通用汽车(GM.N)周一公布，今年头两个月在华汽车销售同比下降14.8%。

**进出口繁荣**

贸易数据可能显示，国内外需求进一步复苏。

受煤炭、铁矿石和原油进口的推动，中国2月进口可能较上年同期增长20.0%，增速为2013年1月以来最高，且自1月的增长16.7%进一步加快。不过2月数据可能受到长假因素的扭曲，假期对生产和港口吞吐都产生影响。

中国2月出口料增长12.3%，创2014年9月以来最高；1月出口增长了7.9%。

2月贸易顺差估计下降至257.5亿美元，1月为513.5亿美元。中国的贸易顺差一直是让主要贸易伙伴不满的一个因素，随着对特朗普执政下美国贸易保护主义担忧的升温，该数据受到特别关注。

**新增贷款料放缓**

虽然中国的贸易数据通常抢占头条，但贷款和货币供应数据也可能受到密切关注。此前中国在周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右。

2月新增人民币贷款可能从1月的2.03万亿元，大幅放缓至9,200亿元(1,334亿美元)。1月的新增贷款规模，创下单月历史第二高水平。

政府公布新的贷款配额后，中国的银行通常在年初“冲贷款”，以尽可能地维持市场份额，锁定高品质的借款人。

2月贷款余额同比增速可能小幅升至12.7%；广义货币供应量(M2)同比可能增长11.4%，1月为增长11.3%。

今年中国政府的广义货币供应量增长目标为12%左右，2016年为13%左右。

随着经济更趋稳定，中国央行近月来审慎地转向紧缩政策倾向，以抑制资本外流并控制债务风险。(完)